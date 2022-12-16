كارثة.. حركة تفعلها السيدات في المطبخ تسبب السرطان

انتشر خلال الفترة الماضية بوست عن خطأ شائع تفعله النساء فى المطبخ يسبب السرطان وأثار حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا .. فما هذه العادة؟ وما حقيقية المنشور؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بوست عن أنه عند طهى المكرونة والأرز والشعيرية أو أي نوع نشويات يتم تحميرها بشكل زائد وتحول لونها لـ البني الغامق أو أسود وهى تظهر أيضا عند تسخين الخبز وهذه المأكولات تسبب السرطان

وأن السر فى تحول هذه الأطعمة لأكلات مسرطنة عندما يصبح لونها بنى غامق عند تحمير الطعام هو احتواؤها على مادة الأكرلاميد

تسخين الخبز

أكد الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، خلال تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد" أن هذه المعلومات المتداولة صحيحة وأن تسخين الخبز لدرجة عالية جدا على النار حتى يتحول للون البنى يسبب السرطان.



وأوضح مروان سالم أنه أفضل حل للوقاية من أضرار تسخين الخبز على النار هو الانتظار قليلا قبل تسخينه حتى يتخلص من برودة الثلاجة أو الفريزر ويتم تسخينه على نار هادئة أو فى الفرن.

أضار مروان سالم إلى أن تحول الأطعمة النشوية للون البنى حتى أثناء التحمير مثلما يحدث فى الأرز أو عندما يحترق الأكل على النار يعد خطر كبير على الصحة ويجب عدم تناوله لأنه يتسبب فى الإصابة بالسرطان.

منوها أنه كلما طالت مدة وضع الخبز على النار أو زادة درجة اللون البني أو تحولت للأسود المحترق كلما تزداد نسبة مادة الأكريلاميد acrylamide فى الطعام وبالتالي كانت احتمالات الإصابة بـ السرطان أكبر خاصة إذا توفرت عوامل مساعدة على الإصابة لدى الشخص مثل التاريخ العائلى أو التدخين.