يسبب أضرارا كارثية .. هؤلاء ممنوعون من اللبن الرائب

يعد اللبن الرائب من الأطعمة الجيدة التى تساعد فى إراحة المعدة والتخلص من الحموضة ولكن هل تعلم أنه ليس دائما مفيدا ويسبب أضرارا لبعض الأشخاص؟

ووفقا لما جاء فى موقع “boldsky” نعرض لكم قائمة بالأشخاص الذين يجب عليهم تجنب تناول اللبن الرائب بشكل يومي والاكتفاء بالحصول على كميات قليلة منه.

نظرًا لأن اللبن الرائب عبارة عن طعام حامض ، يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل عدم تناوله بانتظام نظرًا لحقيقة أن الأطعمة الحامضة معروفة بتسريع آلام المفاصل.

آلام المفاصل

لا ينصح باللبن الرائب للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز الهضمي فإذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من الحموضة أو عسر الهضم أو ارتداد الحمض ، فلا ينبغي تناول اللبن الرائب في الليل عندما يكون الهضم بطيئًا.

يجب على المصابين بالربو والسعال والبرد ، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، عدم تناول اللبن الرائب ليلاً بسبب خصائصه المُحفِّزة للمخاط .

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