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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ليه الأزمات القلبية زادت ؟ .. جمال شعبان يجيب

جمال شعبان
جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، هناك سؤال يتكرر كثير عن سر زيادة الأزمات القلبية فى السنوات الأخيرة وكيفية إنقاذ المصابين بسرعة قبل حدوث الوفاة

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وكشف دكتور جمال شعبان أن الأزمات القلبية زادت لأسباب كثيرة من بينها التوترات والضغوط
وارتفاع ضغط الدم في سن صغير وارتفاع السكر وعدم ممارسة الرياضة ولا المشي مما أدي إلي ترهل الجسموارتفاع نسبة الكولسترول الضار 
 

وأضاف جمال شعبان  فى منشور له على الفيسبوك أن نوعية الأكل غير الصحي والسمن الصناعي  والمشروبات الغازية والتدخين والمخدرات من أهم أسباب زيادة خطر حدوث الأزمات القلبية 
 

وحذر جمال شعبان من تناول أدوية معينة تزيد احتمالات حدوث الأزمات القلبية وهى تناول المسكنات بكثرة ،والأدوية والمكملات الهورمونية دون إشراف طبي
 

الاكثار من المسكنات
الاكثار من المسكنات

مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب حدوث الأزمات القلبية هى التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير حيث أن هناك عائلات ليدها استعداد لأمراض تصلب الشرايين والأزمات القلبية بالإضافة إلى العصبية والتوتر الشديد
 

وأعراض الأزمات القلبية ، هى: الشعور بأي وجع في منطقة الصدر غير طبيعي ويزيد مع المجهود
سواء كان الوجع  علي شكل حموضة أو حرقان أو وخز “سكاكين بتقطع ”
 

موضحا طريقة إسعاف المريض  من خلال تناول ٤ اقراص اسبرين اطفال  او ٤ اقراص مضاد للصفائح بلافيكس لصقة نيترودرم ع الصدر واستدعاء الاسعاف في حالة عدم سكون الوجع 
وعمل تدليك مناسب للقلب وإنعاش سريع فى حالة توقفه قبل وصول المستشفى

الأزمات القلبية الدكتور جمال شعبان جمال شعبان ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم ممارسة الرياضة المخدرات

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