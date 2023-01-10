عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الريحان.. إليك الفوائد والأضرار

بذور الريحان
بذور الريحان

تعد بذور الريحان من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية وتدخل فى صناعة المشروبات الفاخرة وبالرغم من ذلك لايعلمها الكثير من الأشخاص 

ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم فوائد بذور الريحان وأضرار وقيمتها الغذائية وذلك وفقا لموقع “livlong”

الكرتونة برخص التراب.. ماذا يحدث عند تناول بيض السمان يوميا| فوائد وأضرار

جوزها جايبلها 100 ألف وردة.. مفاجأة رومانسية تهز السوشيال ميديا

برا الثلاجة .. طريقة للاحتفاظ بالموز باللون الأصفر لمدة أسبوعين

عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

العناصر الغذائية فى بذور الريحان
قبل أن نبدأ في مناقشة الفوائد الصحية لهذه البذور المفيدة نستعرض العناصر الغذائية الموجودة في بذور الريحان: الكربوهيدرات الأساسية  وبروتين والزنك وحديد والمغنيسيوم وألاحماض الدهنية أوميجا -3 وفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين هـ
 

10 فوائد صحية لبذور الريحان 

نعرض لكم فيما يلي أهم فوائد بذور الريحان الصحية عند تناولها بنتظام وكميات معتدلة:


تناول بذور الريحان للتنحيف
ينظم ضغط الدم
يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت الفحص
سوبرفوود لتعزيز المناعة
يكافح الإجهاد العصبي
يخفف الإمساك والانتفاخ
يعزز صحة الأسنان
مبرد الجسم الطبيعي
جيد لكثافة العظام
تحمى من مشاكل

تحمى من امراض الاسنان
تحمى من امراض الاسنان

 البشرة


أضرار بذور الريحان

 قد تؤدي بذور الريحان إلى الآثار الجانبية عند من تناولها بكميات كبيرة ولدى بعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلات قوية فى الجهاز الهضمي، وهى:

إسهال
غثيان
التقيؤ
انزعاج في البطن
حمض ارتجاع
فقدان الشهية

تحذير : على المرأة الحامل أو من يتناولون الأدوية بشكل مستمر أو لديهم أمراض مزمنة استشارة الطبيب قبل إضافة أى طعام جديد للنظام الغذائي

بذور الريحان فوائد بذور الريحان الريحان أضرار بذور الريحان القيمة الغذائية لبذور الريحان الاثار الجانبية لبذور الريحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

كتاكيت على بطاقة التموين.. حل جديد لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض| شاهد

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

الكرتونة برخص التراب.. ماذا يحدث عند تناول بيض السمان يوميا| فوائد وأضرار

مش هتحتاج عيش .. طريقة عمل فخارة اللحمة

ليه الأزمات القلبية زادت ؟ .. جمال شعبان يجيب

الواحدة بـ 80 قرشا.. اكتشف فوائد بيض السمان قبل بيعها بالأسواق

مش بس نظافة الأسنان .. 7 فوائد مذهلة لـ السواك

طعم مختلف.. طريقة عمل طاجن البسلة بالبيض

نشرة المرأة والصحة..أعراض متحور كورونا الجديد .. طبيبة تثير الجدل على السوشيال ميديا بموقف كوميدي

مكان أوروبي فى مصر.. مرشدة سياحية تكشف مزارا يسحب الطاقة السلبية|سعره رخيص

ترشيحاتنا

الصحة: لا توجد شهادات فحص جديدة للمقبلين على الزواج.. فيديو

منافس الأهلي في كأس العالم يكشف حقيقة الانسحاب من البطولة

517 مليون جنيه ديون.. ميدو يعلن بالمستندات والتفاصيل ميزانية اتحاد الكرة

كولر كلمة السر| أول تعليق من ميدو على صفقة مروان عطية للأهلي

الشرطة البرازيلية تستجوب 1000 محتجز بعد أعمال الشغب في العاصمة

بيان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن خليفة أيمن الظواهري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتيات يتناولن الغداء مع ثعبان في الهند.. فيديو

3 مشروبات تعالج الكحة الجافة.. تعرف عليها

بعد أزمتها بسبب الرجال..5 صور تثير الجدل لـ ياسمين عز قبل الشهرة

التوت الذهبى.. 7 فوائد خارقة لحبة الحرنكش.. تعرف عليها

فيديو

حبس وغرامة .. عقوبة الامتناع عن دفع رسوم الزواج الجديدة ؟

كتاكيت على بطاقة التموين.. حل جديد لمواجهة أزمة الدواجن والبيض

معندناش وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة تنتقد ياسمين عز

عايز القنوات تصور معايا..تفاصيل صادمة بحادث تخلص رجل من زوجته ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ