ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الريحان.. إليك الفوائد والأضرار

تعد بذور الريحان من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية وتدخل فى صناعة المشروبات الفاخرة وبالرغم من ذلك لايعلمها الكثير من الأشخاص

ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم فوائد بذور الريحان وأضرار وقيمتها الغذائية وذلك وفقا لموقع “livlong”

العناصر الغذائية فى بذور الريحان

قبل أن نبدأ في مناقشة الفوائد الصحية لهذه البذور المفيدة نستعرض العناصر الغذائية الموجودة في بذور الريحان: الكربوهيدرات الأساسية وبروتين والزنك وحديد والمغنيسيوم وألاحماض الدهنية أوميجا -3 وفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين هـ



10 فوائد صحية لبذور الريحان

نعرض لكم فيما يلي أهم فوائد بذور الريحان الصحية عند تناولها بنتظام وكميات معتدلة:



تناول بذور الريحان للتنحيف

ينظم ضغط الدم

يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت الفحص

سوبرفوود لتعزيز المناعة

يكافح الإجهاد العصبي

يخفف الإمساك والانتفاخ

يعزز صحة الأسنان

مبرد الجسم الطبيعي

جيد لكثافة العظام

تحمى من مشاكل

تحمى من امراض الاسنان

البشرة



أضرار بذور الريحان

قد تؤدي بذور الريحان إلى الآثار الجانبية عند من تناولها بكميات كبيرة ولدى بعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلات قوية فى الجهاز الهضمي، وهى:

إسهال

غثيان

التقيؤ

انزعاج في البطن

حمض ارتجاع

فقدان الشهية

تحذير : على المرأة الحامل أو من يتناولون الأدوية بشكل مستمر أو لديهم أمراض مزمنة استشارة الطبيب قبل إضافة أى طعام جديد للنظام الغذائي