ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بعد الأكل

أعلنت الدكتورة مارجريتا لفوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الشاي بعد الأكل مباشرة يعيق امتصاص الحديد من الطعام.

ووفقا لما جاء فى موقع صحيفة “إزفيستيا” يوجد داخل الشاي مواد دباغية هي التانينات العفص وهى عملية امتصاص الحديد من الطعام ولكن التأثير السلبي للمشروب يعتمد على صحة الشخص ونوعية وكمية الشاي ووقت تناوله أيضا.

تناول الطعام



وأضافت “مارغريتا” أن المسألة تكمن في نوعية الشاي وكميته التي يتناولها الشخص ومن الأفضل عدم تناوله مع الطعام وبعده مباشرة والجرعة لهما آمنة حتى 400 مليلتر في اليوم، ويفضل تناوله في الصباح، إذا كان الشخص لا يعاني من قصور كلوي أو حصوات الكلى أو ارتفاع في مستوى حمض البوليك.

وتضيف لا تجلب أكياس الشاي أي فائدة للجسم وكما ان الكافيين الموجود داخل الشاي يمنع امتصاص الحديد والمغنيسيوم من الطعام مما يحرم الجسم من فوائد عديدة.

وأشارت “ مارغريتا” إذا أراد الشخص تناول الشاي بعد الطعام فمن الأفضل أن يتناوله بعد مضي 40 دقيقة من تناول الطعام وهذا بالطبع كل شيء يعتمد على الحالة الصحية للشخص ونوعية الشاي وكميته ووقت تناوله.