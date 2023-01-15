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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X7 موديل 2023 في الإمارات .. صور

 BMW X7 موديل 2023
 BMW X7 موديل 2023 في الامارات

تعتبر السيارة BMW X7 واحدة من ابرز اصدارات الصانع البافاري، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، من عائلة الـ SUV الفاخرة، حيث تقدم داخل السوق الاماراتي بقيمة سعرية تبدأ من 630.300 درهم، بالاضافة إلى فئتين من التجهيزات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة BMW X7 موديل 2023 في الامارات ونظرة شاملة عن مواصفاتها الفنية.

 

تحتوي الفئة الاولى من السيارة BMW X7 موديل 2023 على محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يمكنه ضخ 340 حصانا، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات بتقنية الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل إلى 245 كيلومتر في الساعة.

 BMW X7 موديل 2023 في الامارات 

وتضم السيارة BMW X7 موديل 2023 عدد كبير من التجهيزات يتضمن، مساعد المكابح BA، مع مكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية التحكم في الجر، ومثبت سرعة، وحساسات ركن امامية وخلفية مزودة بكاميرا.

 BMW X7 موديل 2023 في الامارات 

كما تتمتع السيارة BMW X7 موديل 2023 بجنوط رياضية، وشبكة أمامية مميزة، مع مصابيح LED، بالاضافة إلى تقنيات داخلية تتمثل في نظام صوتي ترفيهي، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الخرائط والوسائط المتعددة، إلى جانب مقود حركة يدعم تقنيات التحكم، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

 BMW X7 موديل 2023 في الامارات 

وجاءت الفئة الثانية من السيارة BMW X7 موديل 2023 بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4400 سي سي، متصل بناقل حركة بتقنية الدفع الكلي ايضا، ولكن ينتج محرك السيارة قوة اجمالية بلغت 530 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.7 ثانية.

 BMW X7 موديل 2023 في الامارات 

سعر السيارة BMW X7 موديل 2023 في الامارات 

 

تقدم السيارة BMW X7 موديل 2023 بسعر يبدأ من 630.300 درهم للفئة الاولى، و 715.360 درهم للفئة الثانية.

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