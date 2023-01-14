لجنة مشتركة برئاسة العلاج الحر لمتابعة المرور على المنشآت الطبية الخاصة بالسويس

قامت لجنة مشتركة برئاسة العلاج الحر وإدارات الصيدلة ومكافحة العدوي والطب العلاجي بجولة تفقدية مفاجئة علي أحد المستشفيات الخاصة بهدف متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والرقابة علي سلامة التراخيص .

اوصت اللجنة بإغلاق عدد من الأقسام بالمستشفى لوجود مخلفات جسيمة به وجار رفع تقرير بهذا الشأن للدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس .

جاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من جودة الخدمات ومعايير مكافحة العدوى.

