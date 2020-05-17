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محافظات

رئيس جامعة قناة السويس: التحول الرقمي طوق للنجاة من كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 03:32 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تؤمن  بدور البحث العلمى كإحدى ركائز تنمية الوطن خاصة مع الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا بل والعالم أجمع من تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أبرزت أهمية دور البحث العلمى الذي لم يعد رفاهية من أجل النشر العلمى فقط بل ضرورة لحل مشكلات المجتمعات.

وتابعت بينما كنا ننظر الى رقمنة العلوم والتكنولوجيا على انها تطوير لمواكبة النظام العالمى أصبح الآن ومع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد طوق نجاة وضرورة ملحة فى كافة مجالات الحياة.

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جاء ذلك اثناء افتتاح رئيس الجامعه لفاعليات المؤتمر السابع لشباب الباحثين تحت عنوان "رقمنة العلوم والتكنولوجيا" ولأول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس برعاية معالى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

و حرصت رئيس الجامعة علي تقديم الشكر  للجنة شباب الباحثين واللجنة المنظمه للمؤتمر لعملهم المستمر  من أجل عقد المؤتمر في ظل الظروف الحالية و استجابتهم السريعة لتحويل عقد المؤتمر بالكامل لنظام الفيديو كونفرانس والذي يدل علي تميزهم واصرارهم علي نشر ثقافة البحث العلمي والقيام بمسئولياتهم وواجبهم فى ظل اصعب الظروف.

 مؤكده أن المؤتمر يعد فرصة للتواصل بين الباحثين  من مختلف التخصصات  داخل وخارج الجامعة لدعم التعاون البحثى متمنية أن يخرج المؤتمر بتوصيات ونتائج فعالة قابلة للتطبيق علي أرض الواقع لخدمة مجتمعنا.

ومن ناحيته قال الدكتور تامر حسنين مقرر المؤتمر السابع لشباب الباحثين أنه خلال سبعة أعوام تطور المؤتمر بشكل كبير، وأتاح لعدد كبير من شباب الباحثين من جامعة قناة السويس وغيرها من الجامعات فرصتهم الأولى للمشاركة في مؤتمر علمي وعرض وتقييم أبحاثهم.


وأضاف الدكتور تامر حسنين،  تم عقد 6 دورات تدريبية وتأجيل 10 دورات، علي هامش المؤتمر، وذلك بسبب الاجراءات الاحترازية وسيتم عقدهم عبر الفيديو كونفرانس.

شارك بالمؤتمر ٥ جامعات دولية ( هولندا - الصين- الامارات - السعودية - اليمن) و12 جامعة مصرية 9 جامعات حكومية و3 جامعات خاصة و4 معاهد عليا والمركز القومي للبحوث في تخصصات (هندسة - طب الاسنان - صيدلة - زراعة - تربية - سياحة وفنادق - السياسة والاقتصاد - تجارة).

هذا وتقدم للمؤتمر 129 بحث تم قبول 102، كما تم تقديم 78 online.
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