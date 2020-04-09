إخلاء المدن الجامعية لطلاب جامعة قناة السويس





يأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لإخلاء المدن الجامعية علي مستوي الجامعات المصرية. وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس ان هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير اماكن للحجر الصحي اذا لزم الأمر .

















وأشارت الى انه لا داعي لاثارة القلق فهذه الاجراءات هدفها الاول الحرص علي مصلحة المواطن المصري.









وشكرت الدكتورة ماجدة هجرس ابناءها الطلاب علي الاستجابه السريعه وسرعة اخلاء المدن الجامعية مما يدل علي وعي وادراك طلاب الجامعة لما تقوم به الدولة بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة من اجل عبور هذه الازمة بأقل خسائر ممكنه خاصة الخسائر في الانفس فالمواطن المصري وحياته هو أول أولوياتنا.