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تعليم

إنشاء 230 مقررا على برنامج موديل بكليات جامعة قناة السويس

الأحد 29/مارس/2020 - 11:00 ص
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس،أن التعليم عن بعد أصبح قضية حتمية وطلابنا الآن هم أولوياتنا لتوفير فرص التعلم عن طريق إتاحة المحتوي التعليمي بشكل أكاديمي منظم يتناسب مع حماية الملكية الفكرية مستخدما في ذلك نظم إدارة التعلم وتابعت،لافتة إلى أنه تم إنشاء 230 مقررا على البرنامج بمختلف الكليات ورفع أعضاء هيئة التدريس المحتوي التعليمي على البرنامج في فترة زمنية لا تتعدي الخمسة عشر يوما.

وأوضحت أنه تم بالفعل تفعيل برنامج الموديل لادارة المحتوي التعليمي بالكليات من خلال المساحات المخصصة لكل كلية علي الشبكة بالجامعة وجاري آلان استكمال باقي المقررات. 

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس الى أن برنامج الموديل Moodle هو أحد أنظمة إدارة المحتوي التعليمي Management system ويعمل هذا النظام بتحويل عمل المؤسسات التعليمية من العمل التقليدي الي الإلكتروني ، حيث يقوم بتسريع العملية التعليمية وضمان جودتها ويستطيع الاستاذ التواصل مع الطالب بشكل تفاعلي من خلال التكليفات وغرف النقاش وتقييم الدرجات وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية واتبعت ان جامعة قناة السويس نجحت في تنصيب البرنامج علي الموقع الإلكتروني للجامعة لسهولة استخدامة لاكثر من ١٩ كلية بمقرراتها ويمتلك نظام الموديل تطبيقه علي الهواتف الذكية لسهولة وصوله للطلاب المستفيدين من أي مكان.
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