بالصور.. التجهيز لمعرض جامعة قناة السويس للوزارات

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، أن المعرض يضم صناعات ومنتجات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والمناطق الصناعية التى أقامتها الدولة.





وقالت رئيس الجامعة إن المعرض يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية، لإقامة معارض متحركة وثابتة بالجامعات المصرية لمنتجات الوزارات والمؤسسات المختلفة، ويشهد المعرض العديد من المنتجات الغذائية المختلفة والأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوات الطبية والإكسسوارات والأثاث والملابس الجاهزة ويتيح المعرض خدمة الدفع عن طريق التقسيط سواء من خلال فيزا المشتريات أو أحد البنوك، كما يشهد المعرض العديد من الخصومات على الأسعار.