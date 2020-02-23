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تعليم

بالصور.. التجهيز لمعرض جامعة قناة السويس للوزارات

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:48 م
التجهيز لمعرض جامعة
التجهيز لمعرض جامعة قناة السويس للوزارات
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انجي هيبة
ينطلق، غدا، الاثنين، معرض جامعة قناة السويس لمنتجات الوزارات والمؤسسات المختلفة، والذى يستمر على مدار 4 أيام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة الجديدة.


وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، أن المعرض يضم صناعات ومنتجات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والمناطق الصناعية التى أقامتها الدولة.

وقالت رئيس الجامعة إن المعرض يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية، لإقامة معارض متحركة وثابتة بالجامعات المصرية لمنتجات الوزارات والمؤسسات المختلفة، ويشهد المعرض العديد من المنتجات الغذائية المختلفة والأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوات الطبية والإكسسوارات والأثاث والملابس الجاهزة ويتيح المعرض خدمة الدفع عن طريق التقسيط سواء من خلال فيزا المشتريات أو أحد البنوك، كما يشهد المعرض العديد من الخصومات على الأسعار.

بالصور.. التجهيز لمعرض جامعة قناة السويس للوزارات
بالصور.. التجهيز لمعرض جامعة قناة السويس للوزارات
بالصور.. التجهيز لمعرض جامعة قناة السويس للوزارات
بالصور.. التجهيز لمعرض جامعة قناة السويس للوزارات
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