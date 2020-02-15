بدء الدراسة ببرنامج جامعة الطفل في قناة السويس.. صور

افتتحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، فعاليات برنامج جامعة الطفل وإجراء حوارات مع الأطفال المشاركين حول استفادتهم من البرنامج والمهن التي يرغبون في العمل بها مستقبلا، وافتتحت رئيس الجامعة برنامج جامعة الطفل بدورته

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و التي تتم تحت اشراف عام الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتورة راندا عبد العليم المنير أستاذ مساعد مناهج الطفل بكلية التربية، بدأت اليوم السبت فاعليات الدراسة بمراحل النظام القديم والمرحلة الثانية نظام حديث من برنامج جامعة الطفل، والمنعقد بالتعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.