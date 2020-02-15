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تعليم

بدء الدراسة ببرنامج جامعة الطفل في قناة السويس.. صور

السبت 15/فبراير/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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انجي هيبة
افتتحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، فعاليات برنامج جامعة الطفل وإجراء حوارات مع الأطفال المشاركين حول استفادتهم من البرنامج والمهن التي يرغبون في العمل بها مستقبلا، وافتتحت رئيس الجامعة برنامج جامعة الطفل بدورته الجديدة و التي تتم تحت اشراف عام الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتورة راندا عبد العليم المنير أستاذ مساعد مناهج الطفل بكلية التربية، بدأت اليوم السبت فاعليات الدراسة بمراحل النظام القديم والمرحلة الثانية نظام حديث من برنامج جامعة الطفل، والمنعقد بالتعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
واستقبلت الجامعة ٥٢ طفلا- ٢٦ لكل من النظام القديم والحديث للبرنامج، وتشارك ١٠ كليات من الجامعة في تنفيذ البرنامج وهي: الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة والتجارة والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات والتربية والآداب.وينفذ البرنامج على مدار 9 أسابيع- يوم السبت من كل أسبوع- حتى السبت الموافق ١١/٤/٢٠٢٠ وقد حرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة والمحاسب سمير النجارامين عام الجامعة والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.
بدء الدراسة ببرنامج جامعة الطفل في قناة السويس.. صور
بدء الدراسة ببرنامج جامعة الطفل في قناة السويس.. صور
بدء الدراسة ببرنامج جامعة الطفل في قناة السويس.. صور
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