إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة قناة السويس





جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، لعرض إجراءات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢، بحضور الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة، والدكتور عادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية، والسيدة هدى فرج، أمين عام الجامعة المساعد.







وأشادت الدكتورة ماجدة هجرس بالتزام الجامعة بقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذه القرارات هدفها حماية العاملين بها والمترددين عليها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، على أن يستثني من هذا القرار العاملون بالأماكن الحيوية داخل الجامعة.





وأكدت أنه تم إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعة.







من جانبه، أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جار العمل الآن في تنفيذ خطة وزارة التعليم العالي لتطبيق منظومة التعليم عن بعد، حيث قام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بإعداد المقررات الدراسية النظرية في شكل power point، وفيديوهات، ورفعها على "Google Drive"، مع إمكانية أن يقوم الطلاب بتحميل المحاضرات وفي حالة ضعف شبكة الإنترنت يمكن للطلاب التواصل مع الجامعة والحصول على CD أو فلاشة عليها المقررات، بالإضافة إلى وجود عملية تقييم للطلاب لكل محاضرة.





كما تم إعداد جداول بديلة بعد فترة سريان القرار وفي حالة استئناف الدراسة، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية داخل المدرجات.

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، منح الموظفات الحوامل والتي ترعى طفلا يقل عمره عن 12 سنة، إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين.