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تعليم

تعرف على موعد رفع محاضرات طلاب سياسة واقتصاد القاهرة على اليوتيوب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:01 ص
كلية الاقتصاد والعلوم
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي


أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن موعد رفع المحاضرات على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري، وحتى يوم الخميس 26 من الشهر نفسه، مؤكدًا أنه سوف تصل رسالة لطلاب الكلية عبر البريد الإلكتروني للإعلان عن رفع المحاضرة فور رفعها وافادتهم برابط المحاضرة. 


وأضاف السعيد، أنه يمكن التواصل مع الأساتذة بالأسئلة الخاصة بالمحاضرة من خلال صفحة اليوتيوب نفسها أو من خلال نظام موديل، سوف يعلن عنه أستاذ المادة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطلاب.


وأشار عميد الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أنه خلال الأيام من الأحد الموافق 15 مارس الجاري، وحتى الأربعاء 18 من نفس الشهر، تقوم الكلية بتدريب هيئة التدريس على طريقة تسجيل المحاضرات والتواصل مع الطلاب الكترونيا ثم تصوير المحاضرات ورفعها على قناة اليوتيوب.


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