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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر Samsung Galaxy Tab S8 Ultra في السعودية

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

اذا كنت تبحث عن جهاز لوحي “تابلت” رائد يعمل بنظام أندرويد، ويقدم لك الميزات التى تريدها سواء لإستخدامك اليومي أو لإنجاز أعمالك، مع شاشة مبهرة وبطارية عملاقة تعطيك أطول فترة استخدام ممكنة، عليك اختيار تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra من علامة سامسونج الكورية الحنوبية.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra فى المملكة العربية السعودية سعة 128 جيجابايت 3550 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت مقابل 3680 ريال، وسعة 512 جيجابايت بسعر 4755 ريال.

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra بشاشة قياس 7.6 بوصة من نوع Super AMOLED، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، مع مع نوتش فى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 

يعمل تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 و16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و512 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra كاميرا خلفية رئيسة، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثانية ultrawide دقة 6 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 
 

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 

أما الكاميرا الأخرى لتابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي ثنائية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، و 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra بطارية قوية سعة 11200مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، ومعه قلم Stylus بمكان مخصص له أسفل الكاميرا، ولايدعم تقنية الإتصال NFC.

تستطيع اقتناء تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra في لون واحد وهو الجرافيتي.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 
تابلت جهاز لوحي Samsung Galaxy الكورية Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

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