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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار Samsung Galaxy S8 Tab Plus في سلطنة عمان

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S8 Plus

قررت علامة سامسونج الكورية الجنوبية إرضاء جميع الأذواق مع طرحها لسلسلة أجهزتها اللوحية Samsung Galaxy Tab S8، حيث طرحت أحجام ومواصفات مختلفة تناسب الجميع، ومن بين أميزها من حيث العتاد والسعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus فى سلطنة عمان سعة 128 جيجابايت نسخة واي فاي فقط مقابل 323 ريال عماني، ونسخة 128 جيجابايت شريحة الإتصال 367 ريال، ونسخة 256 جيجابايت بسعر 420 ريال.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

جاء تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus بشاشة قياس 12.4 بوصة من نوع Super AMOLED، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، وتقنية عرض HDR10+.

يعمل تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و512 جيجابايت، وهي من نوع UFS الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus كاميرا خلفية، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثانية ultrawide دقة 6 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

والكاميرا الأخرى لتابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus على بطارية قوية سعة 10090 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، ومعه قلم Stylus بمكان مخصص له أسفل الكاميرا، ولايدعم تقنية الإتصال NFC.

يمكنك شراء تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus في 3 ألوان هي الجرافيتي، السيلفر، والوردي الذهبي.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus
سامسونج Samsung Galaxy عمان تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus

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