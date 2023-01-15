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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 في البحرين

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

يوفر الجهاز اللوحي “تابلت” إصدار Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) من سامسونج الكورية الجنوبية تجربة مميزة، من خلال بطارية تجوم لوقت طويل من الإستخدام، مع معالج جيد ينهي مهامه فى وقت معتدل، بالإضافة لشاشة كبيرة، مقابل سعر قياسي.

بلغ سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) فى البحرين لسعة 32 جيجابايت 80 دينار بحريني، وسعة 64 جيجابايت مقابل 110 دينار، بينما سعة 128 جيجيابايت بسعر 142 دينار.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) بشاشة قياس 10.5 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن، مع كاميرا فى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يعمل تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Unisoc Tiger T618 ثماني النواة، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بمعالج رسوميات Mali G52 MP2.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)) ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 و 3 و4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة، والأمامية المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 حتى 30 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) على بطارية سعة 7040 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وبالطبع قلم Stylus الشهير، مع قارىء للبصمة فى جانب الجهاز.

يمكنك شراء تابلت Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) في 3 ألوان هي الوردي الذهبي ، الرمادي، والسيلفر.

Samsung Galaxy سامسونج Samsung Galaxy Tab A8 10 5 2021 أندرويد

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