أسعار تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite فى قطر

فى حال أردت شراء جهاز لوحي “تابلت” اقتصادي بسعر قليل وبحجم صغير للتصفح على الإنتنرت ومنصات التواصل الاجتماعي، لن تجد أفضل من Samsung Galaxy Tab A7 Lite، الذى طرحته سامسونج لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه.

بلغ سعر تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite فى قطر سعة 32 جيجابايت مقابل 518 ريالاً قطرياً، وسعة 64 جيجابايت بسعر 629 ريالاً.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بشاشة قياس 8.7 بوصة من نوع TFT LCD، مع إطار وظهر من المعدن والبلاستيك، مع كاميرا فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يعمل تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite بنظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم One UI 4.1، من خلال معالج Mediatek MT8768T Helio P22T ثماني النواة، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بمعالج رسوميات PowerVR GE8320.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 و 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

يمتلك تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 فريم فى الثانية الواحدة، والأمامية المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 2 ميجابكسل.

يحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite على بطارية متواضعة سعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع قارىء للبصمة فى فى أسفل الشاشة.

يمكنك شراء تابلت Samsung Galaxy Tab A7 Lite في لونين هما الرمادي، والسيلفر.