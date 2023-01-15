اليوم.. رئيس جامعة عين شمس يكرم عائلة بطلة أول عملية زراعة رئة

يستقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس اليوم الأحد الساعة ١٢ ونصف ظهرا ، عائلة سحر أول حالة زراعة رئة من متبرع حى والمتبرعين بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

وكانت جامعة عين شمس قد أعلنت الأسبوع الماضى عن وفاة سحر التي أجري لها أول حالة زراعة رئة من متبرع حي.

وذلك عقب النجاح النسبي لمدة ٣ أسابيع للمريضة ، وفصلها عن أجهزة الإرواء الرئوي القلبي واجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة علي الحركة والمشي ولكن حدث تدهور مفاجيء و هو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة ٣٠%؛ مما ادي الي وضعها مرة اخري علي أجهزة التنفس الصناعي.

وقام الطاقم الطبي علي الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتي أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التي تمت زراعتها بشكل عنيف بالرغم من تلقي أفضل العلاجات المتاحة بالعالم.

وتعلن جامعة عين شمس ومستشفياتها عن كافة التقدير والاحترام لعائلة سحر والمتبرعين واستقبالهم يوم الأحد القادم بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

كما تعلن جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة و صبر بالعلم والتدريب في برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضي و قائمة الانتظار التي لدينا و ثقتنا في فريقنا الطبي لزراعة الرئة المتميز و الذي حصل علي افضل تدريب وتجهيز مع افضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.

والجدير بالذكر أوصى المؤتمر السابع عشر لقسم الطب الطبيعى و الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس بالاهتمام بالتشخيص المبكر للأمراض الروماتيزميه مثل الروماتويد والصدفية المفصلية، مع استخدام الأساليب الحديثة في التشخيص و تحديد خطة العلاج المناسبة لكل مريض مع الاخد في الاعتبار عوامل الخطورة للمرض والعلاج.

كان المؤتمر الذى استمر خلال يومى ١١ ،١٢ يناير قد افتتح فعالياته الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كليه الطب جامعة عين شمس والدكتور هالة سويد وكيل كليه الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور آمال الجنزوري رئيس المؤتمر و رئيس قسم الروماتيزم و التأهيل و الطب الطبيعي.

وشارك في الافتتاح أيضا اللواء طبيب رضا الهميمي رئيس مركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحه والدكتور محمود الطيب رئيس جامعة حلوان الأسبق والدكتور سمير البدوي احد رموز التخصص في مصر و الشرق الاوسط ود هيناز فاروق نائب رئيس المؤتمر، بالإضافة إلي لفيف من علماء مصر والخبراء من مختلف بلدان العالم .