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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشكلة في الوقوف.. احترس من أعراض سرطان الركبة

سرطان
سرطان

أكثر أنواع السرطان شيوعًا هو سرطان العظام، يحدث ذلك عندما تنمو خلايا غير عادية خارج نطاق السيطرة في عظامك.. إليك أبرز أعراض سرطان العظام وفقا لـ india

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10 علامات تحذيرية لسرطان العظام يجب ألا تتجاهلها:


الألم والتورم: يمكن أن يكون الألم المستمر والتورم مصدر قلق بالنسبة لك يمكن أن يؤثر على الراحة، ويمكن أن يكون هناك أيضًا ألم خفيف ويوقظك في الليل.


فقدان الوزن: يمكن أن يشير فقدان الوزن المفاجئ إلى وجود مشكلة ما لديك.
التعب: هل تشعر بالتعب طوال الوقت أو الشعور بالغثيان طوال الوقت هل أنت غير قادر على القيام بالأعمال اليومية بسهولة؟، حاول فقط إجراء فحص طبي كامل.. يمكن أن يكون التعب أيضًا علامة على الإصابة بسرطان العظام.


العرج: إذا كنت تعرج فقم بفحص نفسك لسرطان العظام.. العرج هو أحد الأعراض البارزة لسرطان العظام.


التعرق الليلي: إذا كنت تتعرق بغزارة أثناء الليل، فقد حان الوقت لإطلاع الطبيب على صحتك والسعي للتدخل في الوقت المناسب لأنه قد يكون سرطان العظام.


عدم القدرة على الحركة: هل أصبحت غير قادر على الحركة؟ غير قادر على المشي أو حتى الجلوس؟ أبلغ الطبيب لمزيد من التقييم.


الحمى: قد تكون الحمى من الأعراض العرضية، يجب أن تجعلنا الحمى المستمرة مع الأعراض المذكورة أعلاه في حالة تأهب.

نتوء ملحوظ فوق العظم: هو أيضًا أحد أعراض سرطان العظام.


يمكن أن يشير ضعف العظام (الكسور) بسهولة إلى الإصابة بسرطان العظام.


تصلب المفاصل: هل يوجد تصلب في المفاصل؟ هل تجد صعوبة في أداء أنشطتك اليومية بسهولة؟ بعد ذلك ، عالج آلام المفاصل على الفور. إنه أحد أعراض سرطان العظام.

 

أعراض سرطان الركبة

الم
تورم
مشكلة في الوقوف
صعوبة في تقويم الركبة
فرص نجاة المريض بعد انتشار سرطان الرئة إلى الركبة

وفقًا للباحثين من أرشيف وقائع المركز الطبي بجامعة Boiler ، فإن سرطان الرئة يؤثر بشكل شائع على النسيج الزليلي لمفصل الركبة. النسيج الزليلي هو نسيج ضام في الأغشية الواقية المحيطة بمفاصل الجسم، ويحافظ على المفاصل مشحمة جيدًا ، وهو أمر ضروري لوظيفة المفصل.

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