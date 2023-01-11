احذر.. هذه العلامات على الجلد قد تكون مؤشرًا لأمراض كارثية مثل سرطان الرئة

غالبًا ما يتصل جسم الإنسان بعلامات وإشارات للإشارة إلى وجود مشكلة صحية تحتاج إلى اهتمام فوري.. أحد المؤشرات الأساسية هو الجلد، والذي يغير مظهره للإشارة على وجه التحديد إلى مشكلة جسدية، سواء كان ذلك بسبب حب الشباب أو تغير اللون فيما يلي بعض العلامات الجلدية الشائعة التي تدل على أمراض الجهاز التنفسي..

1. تغير اللون

يظهر لون مزرق حول الفم أو داخل الشفاه عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الأكسجين. يمكن أن يتغير لون الجلد أيضًا إلى ظل رمادي باهت. تسمى هذه الحالة طبيا "الازرقاق" وتؤثر على الجلد والأغشية المخاطية.. يمكن أن يكون الزرقة أيضًا محيطيًا ويؤثر على الأصابع وأجزاء الجسم الأخرى.



2. جلد رطب وبارد

على الرغم من تعرق الجسم، يشعر الجلد ببرودة عند لمسه ويحدث هذا عندما يصبح معدل التنفس سريعًا جدًا.

3. نتوءات أرجوانية ضاربة إلى الحمرة على الجلد

يحدث هذا بسبب حالة تؤثر على الرئتين تسمى "الساركويد".. تندلع نتوءات أرجوانية ضاربة إلى الحمرة والتي تكون التهابية بطبيعتها على أجزاء مختلفة من الجسم.. أكثر المناطق شيوعًا هي الكاحلين وأسفل الساقين.. يمكن أن تظهر التقرحات أيضًا على الأنف والخد والأذنين وغالبًا ما يعاني الناس من بقع داكنة من الجلد ونمو الجلد على الندبات أو الوشم.

4. التهاب الجلد والعضلات أو الطفح الجلدي المتقشر والحكة

يمكن أن يكون الطفح الجلدي أحمر أو أرجواني ويسبب الحكة

يظهر هذه الطفح الجلدي عادة على مناطق الجلد التي تتعرض لأشعة الشمس. يمكن أن يكون الطفح الجلدي أحمر أو أرجواني ويسبب تورمًا في الجفون العلوية وحول الأظافر ومثير للحكة .

5. ظهور الكدمات

يمكن أن تسبب مشاكل في الرئتين إصابة المريض بكدمات بسهولة. تستغرق هذه الكدمات وقتًا للشفاء وقد تكون أيضًا مؤشرًا على "متلازمة كوشينغ".

6. سماكة الأظافر

حيث تفقد الأظافر شكلها وشكلها ولونها وتصبح رطبة. تصبح أطراف الأصابع أكثر سمكًا وقد يجد المريض صعوبة في استخدام يديه.



6. نتوءات حمراء سريعة الانتشار

عادة ما تكون شائعة لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة. يمكن أن تنزف هذه النتوءات، مما يؤثر على الرأس والرقبة والجزء العلوي من الجسم. غالبًا ما تكون قاسية وغير مؤلمة.

إن العلامات الجلدية لأمراض الجهاز التنفسي يمكن التعرف عليها من قبل طبيب الأمراض الجلدية. "ولكن، إذا كنت تواجه مشكلة جلدية إلى جانب الصفير والسعال والشعور بضيق التنفس فأخبر طبيبك عنها لإجراء تحقيق وتشخيص مناسبين.