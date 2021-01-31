طريقة علاج حب الشباب .. رخيصة وسريعة

حب الشباب من المشكلات التي تواجه عدد كبير من الأشخاص ولاسيما في سن صغير، وذلك يرجع لعدة أسباب منها تناول الوجبات السريعة وغير الصحية، التعرض للتوتر والضغوط، تناول الأطعمة الدهنية أو السكريات بشكل كبير، وعن الفتيات فتتعرض لحب الشباب في فترة الدورة الشهرية نتيجة للتغيرات الهرمونية داخل الجسم.
ونستعرض خلال التقرير التالي علاج حب الشباب بطرق طبيعية وفقا لموقع webmd.
علاج حب الشباب للبشرة الدهنية
البشرة الدهنية من أكثر الأنواع التي تتعرض لحب الشباب ذات اللون الأحمر بسبب الالتهابات التي تنتج عن تناول أطعمة غير ملائمة للبشرة، لذلك ينصح الأطباء بغسل البشرة 3 مرات يوميا لأن يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في الوجه.
كما ينصح خبراء التجميل صاحبات البشرة الدهنية، بعدم استخدام المواد التي تحتوي على زيوت التي تساعد على تكوين الدهون مرة أخرى في البشرة، حيث تعد المنتجات القائمة على الماء خيارًا رائعًا آخر لأنواع البشرة الدهنية.
ويجب عند تنشيف البشرة الدهنية بعد الشطف أن تكون بطريقة الطبطبة وليس الفرك، لأن فرك البشرة يؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون بالجلد.
علاج حب الشباب في يوم واحد
تبحث الكثير من الفتيات على طرق سريعة لـ علاج حب الشباب، وذلك لارتباطهن بمواعيد مناسبات مهمة، لذلك إليكم أسرع طريقة لعلاج حب الشباب في يوم واحد.
المكونات
نصف ملعقة كركم.
1 ملعقة عسل أبيض.
طريقة الاستخدام
1- اخلطي 1/2 ملعقة صغيرة كركم + 1 ملعقة عسل.
2- اتركيه لمدة: 10-15 دقيقة.
3- شطف الوجه جيدا.
نصح الخبراء بهذه الوصفة، لأن الكركم هو مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجلد، وخلطه مع العسل ، ليكون منتج مضادات الأكسدة الغنية التي أيضا مضاد للجراثيم بشكل طبيعي ومضادات الميكروبات، قد يساعد في تلطيف البشرة الملتهبة.
علاج حب الشباب في المنزل
تميل بعض السيدات إلى علاج بعض الأمراض في المنزل بعيدًا عن الأدوية الطبية، وحب الشباب من أبرز المشكلات الصحية التي يمكن علاجها في المنزل بسهولة ببعض المكونات الطبيعية الملائمة لنوع البشرة.
نصح خبراء التجميل بعمل وصفة الصبار مع الشاب الأخضر وخلطهم معها، واتركيه لمدة: 15-20 دقيقة,
جل الصبار مفيدًا إذا كان حب الشباب ملتهبًا ومتهيجًا جدًا للمساعدة في تهدئة الجلد، هذا النبات أيضا حمض الساليسيليك والكبريت الطبيعي مما يجعله خصمًا مثاليًا لحب الشباب، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية .
امزجه مع مكونات قوية أخرى مثل مسحوق الكركم أو الشاي الأخضر للمساعدة في التحكم في الزيت والبشرة الحساسة.
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علاج حب الشباب بالليمون
1- ضعي عصير الليمون على بياض بيضة مع التقليب جيدا.
2- فرد الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة.
3- غسل البشرة جيدا بعد وضع الخليط.
4- تدليك بشرتك بشكل يومي بنصف ليمونة، فهي تقتل البيكتريا المسببة للحبوب وتساعد على تفتيح البشرة.