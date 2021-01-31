طريقة علاج حب الشباب .. رخيصة وسريعة

علاج حب الشباب للبشرة الدهنية

كما ينصح خبراء التجميل صاحبات البشرة الدهنية، بعدم استخدام المواد التي تحتوي على زيوت التي تساعد على تكوين الدهون مرة أخرى في البشرة، حيث تعد المنتجات القائمة على الماء خيارًا رائعًا آخر لأنواع البشرة الدهنية.

علاج حب الشباب في يوم واحد

المكونات

نصف ملعقة كركم.

1 ملعقة عسل أبيض.

طريقة الاستخدام

خلطه مع العسل ، ليكون منتج مضادات الأكسدة الغنية التي أيضا مضاد للجراثيم بشكل طبيعي ومضادات الميكروبات، قد يساعد في تلطيف البشرة الملتهبة.

نصح الخبراء بهذه الوصفة، لأن الكركم هو مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجلد، و خلطه مع العسل ، ليكون منتج مضادات الأكسدة الغنية التي أيضا مضاد للجراثيم بشكل طبيعي ومضادات الميكروبات، قد يساعد في تلطيف البشرة الملتهبة.

علاج حب الشباب في المنزل

تميل بعض السيدات إلى علاج بعض الأمراض في المنزل بعيدًا عن الأدوية الطبية، وحب الشباب من أبرز المشكلات الصحية التي يمكن علاجها في المنزل بسهولة ببعض المكونات الطبيعية الملائمة لنوع البشرة.

نصح خبراء التجميل بعمل وصفة الصبار مع الشاب الأخضر وخلطهم معها، وا تركيه لمدة: 15-20 دقيقة,





جل الصبار مفيدًا إذا كان حب الشباب ملتهبًا ومتهيجًا جدًا للمساعدة في تهدئة الجلد، هذا النبات أيضا حمض الساليسيليك والكبريت الطبيعي مما يجعله خصمًا مثاليًا لحب الشباب، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية .





امزجه مع مكونات قوية أخرى مثل مسحوق الكركم أو الشاي الأخضر للمساعدة في التحكم في الزيت والبشرة الحساسة.





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