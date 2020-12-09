طريقة علاج حب الشباب .. وحل للتخلص منها في يوم واحد

تبحث الكثير من النساء عن طريقة لعلاج حب الشباب الذي يسبب بعض المواقف المحرجة حال حضور مناسبة مهمة، كما ان حب الشباب يظهر بانواع مختلفة وفي مراحل عمرية متعددة مما جعل خبراء التجميل يبتكرون اكثر من طريقة لعلاج حب الشباب.





ويتم اختيار طريقة علاج حب الشباب المناسبة حسب عوامل متعددة أبرزها نوع البشرة ودرجة حساسيتها ونوع حب الشباب حيث توجد انواع متعددة منه مثل حب الشباب الكيسي، والأبيض، والأحمر ، والهرمونى ، وغيرها العديد من أنواع حب الشباب.





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علاج حب الشباب للبشرة الدهنية

يتفق أطباء الجلدية على أن الطريقة الأكثر فعالية فى علاج حب الشباب للبشرة الدهنية والوقاية منه هي تنظيف الوجه صباحًا ومساءً، باستخدام منظفًا لطيفًا لأن الصابون القاسي يمكن أن يحفز الجلد على زيادة إنتاج الدهون، إذا استمرت المشكلة جرب منتجًا يحتوي على حمض مثل البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك أو حمض بيتا هيدروكسي.





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علاج حب الشباب للبشرة الدهنية الحديثة استخدام الفوط الطبية التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك ، وأوراق التنشيف التجميلية لإزالة الدهون لأنها لا تجفف بشرة ضعيه على المناطق الدهنية فقط ، مثل الجبهة والأنف والذقن لا تفركي بشرتك به ، اضغطي عليه ببساطة على المنطقة الدهنية لمدة كافية لامتصاص الزيت ، عادةً من 15 إلى 20 ثانية. ومن طرقضعيه على المناطق الدهنية فقط ، مثل الجبهة والأنف والذقن لا تفركي بشرتك به





يساعد وضع الأقنعة والطين على الجلد في استخلاص الزيوت وتنظيف المسام ، ولكن هناك مخاوف من الإفراط في الجفاف، ويمكن استخدام التونر ولكن يتم وضعه على المناطق الدهنية فقط ، اختر واقي شمس خالٍ من الدهون ونفس الامر للمرطب بالنسبة وغيري الكمية التي تستخدمها بناءً على ما إذا كانت المنطقة تميل إلى أن تكون جافة أو دهنية.





البثور ستختفي في النهاية ولكن إذا كان لديك تفشي كثيرًا ، فإن مشكلة التي تسببها لن تختفي إذا لم تعالجيها وقد ينتهي الأمر بوجود الندوب الدائمة.





علاج حب الشباب في يوم واحد





ويتكرر هذا الموقف كثيرا مع الفتيات حيث عند اقتراب مناسبة هامة او احتفالية كبرى تجد الفتاة بعض الحبوب التي ظهرت في الوجه واحيانا تكون بشكل بارز ولا يكون هناك متسع من الوقت لاستخدام الطرق العادية ويبحثن عن علاج حب الشباب في يوم واحد لإنقاذ الموقف بسرعة.





يمكن علاج حب الشباب في يوم واحد من خلال زيارة طبيب الجلد الخاص بك وحقنها بالكورتيزون ، وهذا من شأنه أن يساعد في تهدئة الالتهاب في غضون يوم واحد ، كما يمكنك العلاج بمزيج من البنزويل بيروكسايد والأدابالين في الليل واستخدام بعض زيت شجرة الشاي خلال النهار ، وهذا من شأنه أن يساعد في تهدئته قليلًا، في حين أنها قد تكون مزعجة لاستخدامها معًا على المدى الطويل ، إلا أنها يمكن أن تكون بمثابة حل سريع عندما تكون في أمس الحاجة إليها.





علاج حب الشباب في المنزل





تنتشر الكثير من وصفات علاج حب الشباب في المنزل فى مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها زيت شجرة الشاي ولكننا في هذا التقرير نعرض اهم طرق علاج حب الشباب في المنزل باستخدام العقاقير الطبية والكريمات ، أبرزها:





- يمنع Aldactone) Spironolactone ) الهرمونات الزائدة.

- البنزويل بيروكسايد يقتل البكتيريا ويزيل الزيوت الزائدة.

- Clascoterone) Winlevi) علاج موضعي يمنع الهرمونات التي تسبب حب الشباب

- الريسورسينول مقشر للمساعدة في إزالة انسداد الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

- يحمي حمض الساليسيليك المسام من الانسداد.

- الكبريت يزيل خلايا الجلد الميتة.





هذا بجانب اتباع بعض النصائح الأخرى التى تساعد فى علاج حب الشباب في المنزل، وهى:





لا تستخدمي الكثير من الأدوية الموضعية لحب الشباب - ضعي كمية كافية فقط لتغطية مناطق المشاكل.

تجعل العديد من أدوية حب الشباب (البنزويل بيروكسايد وحمض الساليسيليك والتريتينوين ) بشرتك أكثر حساسية للشمس.

لا تستخدمي مستحضرات التجميل الدهنية أو واقي الشمس أو منتجات الشعر .

لا تمسك البثور أو تعصرها.

أبقِ شعرك ويديك وهاتفك بعيدًا عن وجهك.

بالنسبة للرجال ، يمكن للحلاقة أن تهيج بشرتك وتجعل حب الشباب أسوأ. جرب ماكينة الحلاقة الكهربائية ، أو كن حذرًا جدًا باستخدام الشفرة.

المصادر:

مجلة vogue

موقع webmd







