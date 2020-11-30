بدون زيارة طبيب.. 5 نصائح مهمة لعلاج حب الشباب

يعتبر حب الشباب من أكثر المشاكل الجلدية التي تواجه الكثيرون وبالأخص البالغين، وعادة ما يكون ظهور حب الشباب مرتبطًا باختلال التوازن الهرموني وغالبًا ما يظهر عند اقتراب الدورة الشهرية ولكن ليس دائمًا هرمونيًا، ويمكن أن يكون إنتاج الدهون الزائد وتراكم الأوساخ والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة على الوجه سببًا لظهور حب الشباب.





وفي هذا السياق قدم موقع boldsky، بعض النصائح والإجراءات الوقائية التي تساهم في علاج حب الشباب ..

-لا تلمس وجهك باستمرار بينما تتعمق في التفكير تميل إلى إراحة وجهك على يديك هذه اللفتة البسيطة تنقل الجراثيم من يديك إلى وجهك ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، انتبه لهذه الإيماءة الشاردة الذهن وأبعد يديك عن وجهك، وإذا احتجت إلى لمس الوجه فتأكد من غسل يديك قبل ذلك لمنع انتشار الجراثيم والبكتيريا ووقف حب الشباب.





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- دع بشرتك تتنفس حب الشباب الذي ينتشر على وجهك يمكن أن يأخذ منعطفًا للأسوأ إذا وضعت طبقات وطبقات من المكياج، عادة ما نريد إخفاء حب الشباب لدينا وبالتالي نقوم بوضع كريم الأساس والكونسيلر والمساحيق حتى لا ننسى الكنتور ، بينما تعتقد أنك قد تفوقت على حب الشباب فإنك في الواقع تزيد الأمر سوءًا، لأن تسد جميع منتجات المكياج مسام بشرتك وتجذب المزيد من الأوساخ والبكتيريا التي تعمل على اشتعال حب الشباب، تحتاج إلى السماح لبشرتك بالتنفس حتى تشفي نفسها، لذا ، تخلصي من وجهك أو استخدمي الحد الأدنى من المنتجات بينما يتحسن حب الشباب.





- قشر الجلد يعد انسداد مسام الجلد والبكتيريا من أكثر الأسباب شيوعًا لحب الشباب، يوصى بالتقشير لإزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة من وجهك لفتح المسام، هذا أيضا يمنع الإصابة البكتيرية على الجلد وبالتالي عن طريق التقشير يمكنك إزالة المسببات الرئيسية وراء حب الشباب، قشري بشرتك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع وكن لطيفًا على بشرتك، أنت لا تريد أن تهيج الجلد بحركات قاسية.





- استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات مكافحة حب الشباب، أثبتت المكونات مثل حمض الساليسيليك ، البنزويل بيروكسايد وحمض الميريستيك أنها فعالة ضد حب الشباب هذه لا تساعد فقط في تجفيف حب الشباب وتنظيف بشرتك ولكن أيضًا تمنع نوبة حب الشباب في المستقبل، لذا ، قم بتغيير روتين العناية ببشرتك من خلال تضمين المنتجات التي تقاوم حب الشباب وتعمل على معالجة السبب الجذري للمشكلة.





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- الابتعاد عن الأطعمة الدهنية يمكن أن يتسبب الزيت الزائد في ظهور حب الشباب، ويؤدي تناول الأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالسكر إلى تفاقم هذه المشكلة، عليك مراقبة نظامك الغذائي، قل لا للأطعمة الدهنية وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تساعدك على محاربة مختلف المشاكل والحفاظ على صحة بشرتك.



























