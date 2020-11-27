فواكه شتوية تعالج حب الشباب في دقائق

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky"؛ إليكم ابرز الفواكه والطرق الطبيعية التي تساعد على علاج حب الشباب بشكل أمن..

- الفراولة والليمون





الفراولة غنية بحمض الساليسيليك وهو مقشر معروف للبشرة ويساعد على تطهير بشرتك من حب الشباب ، إلى جانب ذلك ، تعمل الفيتامينات والبوليفينول الموجودة في الفراولة على تحسين وظيفة الحاجز الجلدي وتوفر الحماية ضد الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة وهما سببان رئيسيان لحب الشباب، الليمون هو عامل قوي مضاد للبكتيريا يزيل البكتيريا المسببة لحب الشباب من مسام بشرتك ويترك لك بشرة نظيفة وخالية من حب الشباب.





ماذا تحتاج

2-3 فراولة ناضجة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون





طريقة الاستعمال:





في وعاء ، اهرسي الفراولة و أضيفي عصير الليمون إليه لعمل عجينة ناعمة.

اغسلي وجهك واتركيها حتى تجف، ضع العجينة على وجهك.

اتركه لمدة دقائق.

اشطفه جيدًا لاحقًا باستخدام الماء الفاتر.

اتبع ذلك بشطف الماء البارد.

استخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.





- البرتقال البرتقال هو مصدر قوة لفيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ويساعد على تقليل حب الشباب بشكل كبير، ليس ذلك فحسب ، بل يساعد أيضًا على منع ندبات ما بعد حب الشباب

ماذا تحتاج 1 ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال 1 ملعقة كبيرة عسل خام رشة من مسحوق الكركم

طريقة الاستعمال تُمزج جميع المكونات في وعاء للحصول على عجينة ناعمة. ضع العجينة على وجهك. اتركه لمدة 5-10 دقائق. اشطفيه جيدًا لاحقًا. استخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.







