4 عوامل لظهور حب الشباب

ينتشر بين الكثير من الأشخاص وبالأخص الشباب في سن البلوغ، حب الشباب، وهى مشكلة يعاني منها الفتيات قبل الذكور لذلك نكشف عن عوامل تزيد من احتمالية ظهور حب الشباب وطرق علاجه.

العوامل التي تزيد من احتمالية ظهور حب الشباب

البلوغ: يمكن أن تؤدي زيادة مستويات هرمون التستوستيرون خلال فترة البلوغ إلى زيادة إفراز الزهم.



علم الوراثة: يمكن أن ينتقل حب الشباب في سن المراهقة والبالغين في العائلات. إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما يعاني من حب الشباب في سن المراهقة أو البالغين ، فمن المرجح أن يصاب أطفالهم به.



الهرمونات: الإناث أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب عند البالغين مقارنة بالذكور ، بسبب تغير مستويات الهرمونات أثناء فترات الحمل.

الأدوية: يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى ظهور حب الشباب ، بما في ذلك المنشطات ومضادات الاكتئاب وبعض أدوية الصرع .



التدخين: الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب عند البالغين.

متى ترى الطبيب

في كثير من الأحيان ، يمكن لتقنيات العناية المنزلية أن تتحكم في حب الشباب وتقليله. ومع ذلك ، يجب على الشخص المصاب بحب الشباب مراجعة مقدم الرعاية الصحية أو طبيب الأمراض الجلدية إذا:

التقنيات المنزلية والمنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ليست فعالة.

يؤثر حب الشباب بانتظام على احترام الذات.

تتطور العقيدات أو الخراجات - وهي بحاجة إلى رعاية احترافية لمنع التندب الدائم.

ينتشر حب الشباب الشديد في الأسرة ، وفي هذه الحالة قد يكون العلاج المبكر ضروريًا.



علاج حب الشباب

يساعد زيت شجرة الشاي في قتل البكتيريا التي يمكن أن تسبب حب الشباب الخفيف إلى المتوسط.

قد يقوم الشخص بوضع كمية صغيرة من زيت شجرة الشاي على البثرة باستخدام قطعة قطن، المنظفات والمرطبات التي تحتوي على زيت شجرة الشاي متاحة أيضًا للاستخدام اليومي.

