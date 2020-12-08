بعد علاقته بالسرطان .. الطريقة الصحية لاستخدام الكاتيل .. وأحسن الأنواع

يحذر عدد كبير من الأطباء من استخدام الغلايات الكهربائية "كاتيل" لانه يسبب السرطان والعديد من الأمراض نتيجة تفاعل المواد المصنوع منها مع المياه ، كما أن هناك مصدرا آخر للخطر ناجم عن عدم تنظيف الكاتيل بالشكل الصحيح مما يتسبب في تراكم البكتيريا والمواد الضارة.





ونكشف في هذا التقرير أكثر أنواع الغلايات الكهربائية خطورة على الصحة والطرق الصحيحة لتنظيف الكاتيل واستخدامه بشكل صحي.





أنواع الكاتيل الخطيرة

يجب التوقف عن استخدام الغلايات الكهربائية البلاستيكية، واستبدلها بغلاية كهربائية خالية من مادة BPA أكثر ملاءمة لا يوجد فيها أي تلامس بين البلاستيك أو السائل المغلي، ويمكن استخدام غلايات الفولاذ المقاوم للصدأ بدلًا من الغلايات البلاستيكية للتخلص من هذه المشكلة أما النيكل ليس شديد السمية بشكل عام ، لكنه خطر على من لديه حساسية من النيكل او اذا توفر بكثرة فى الماء فيسبب مخاطر صحية.





كما يجب أن ابتعد عن كاتيل الرصاص من الغلايات الكهربائية الخزفية ، النحاس المستخدم داخل غلاية كهربائية ضار، الغلاية المصنوعة من الحديد الزهر، كما غلايات الألومنيوم ضارة بالصحة.





الطرق الصحية لتنظيف الكاتيل

وفقا لموقع " kent " نعرض أهم الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام غلاية كهربائية التى تضمن أن الجهاز يعمل بسلاسة دون أي خلل وسيكون نظيفا، مما يجعل صحتك افضل.





نظف الغلاية بانتظام

أول نصائح الصيانة للحفاظ علي الغلاية الكهربائية في حالة جيدة هي تنظيفها بانتظام. خطأ يرتكبه العديد من المستخدمين هو غسل الغلاية بالماء الجاري ، مما قد يؤدي إلى إتلاف الجهاز.، قم بإزالة القابس من المقبس وتنظيف الجزء الخارجي من الغلاية باستخدام قطعة قماش نظيفة.

ومع ذلك ، يصعب تنظيف الجزء الداخلي من الغلاية، للسلامة افصل الجهاز واتركه يبرد قبل بدء عملية التنظيف واملأ نصف الغلاية بالماء الدافئ ، وأضف بعض الخل واتركها في الغلاية لمدة 20 دقيقة ، قم بإزالة الماء واستخدم قطعة قماش لتنظيف الجهاز ، خاصة إذا كانت الغلاية بها ترسبات كلسية. أخيرًا ، امسح الغلاية بقطعة قماش ناعمة لتنظيفها.





في بعض الأحيان ، تنبعث رائحة وطعم الماء من غلاية جديدة مثل البلاستيك. يحدث هذا غالبًا عند استخدام الغلاية لأول مرة ، لكنه لا يضر بصحتك. بالطبع أنت تريد التخلص من هذه الرائحة والذوق بأسرع وقت ممكن ، ولهذا نشرح كيفية القيام بذلك في هذا المقال.





قم بغلي كمية الماء التي تحتاجها

كثير منا لديه عادة مياه أكثر مما هو مطلوب لاستخدامه لاحقًا. ومع ذلك ، هل تعلم أن غلي المزيد من الماء أكثر من المطلوب يمكن أن يضر بالجهاز؟ السبب هو أن عنصر التسخين سيحتاج إلى العمل بجهد اضافي ولفترة أطول لغلي الماء.





هذا يؤثر على عمر الجهاز نتيجة لذلك ، يُنصح بغلي الكمية المناسبة من الماء حتى يعمل الجهاز بسلاسة.





تجنب تخزين المياه في الغلاية

هذا خطأ شائع آخر يرتكبه العديد من المستخدمين. تأكد من سكب كل الماء من الجهاز عندما لا تحتاج إلى استخدام الجهاز يؤدي تخزين الماء في الغلاية إلى تراكم الترسبات الكلسية التي تضر بالجهاز سيؤدي تفريغ الغلاية إلى منع تراكم الترسبات الكلسية وزيادة متانة الجهاز.





لا تقم بتشغيل الغلاية الفارغة

من النصائح المهمة جدًا للأمان التي يجب أن تضعها في اعتبارك تجنب تشغيل غلاية فارغة. سيؤدي تشغيل غلاية فارغة إلى إتلاف عنصر التسخين وتقليل عمرها الافتراضي، ومع ذلك ، فإن بعض الغلايات الكهربائية المتقدمة تقوم بقطع التي التيار تلقائيا .





أما لإزالة الرائحة والطعم المختلف المختلط بالماء فاتبعوا هذه الخطوات:

الخطوة 1: املأ الغلاية بالماء حتى أقصى نقطة محددة واترك الماء يغلي. عندما يغلي الماء ، أفرغ الغلاية.

الخطوة 2: كرر الخطوة الأولى 3 مرات. ألم تختفي رائحة البلاستيك بعد؟ ثم تابع مع الخطوة 3.

الخطوة 3: املأ الغلاية حتى منتصفها بالماء واملأ الباقي بخل التنظيف أو عصير الليمون إلى أقصى حد، ثم شغل الغلاية واترك الخليط يغلي.

الخطوة 4: أفرغ الغلاية واملأها مرة أخرى بالماء إلى أقصى نقطة محددة. شغل الغلاية واترك الماء يغلي، اختفت الآن رائحة البلاستيك وطعمه تمامًا، يمكنك الآن صنع كوب من الشاي مرة أخرى.



