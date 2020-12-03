محاربة السرطان أبرزها.. تعرف على فوائد الأطعمة الغنية بالبهارات

تعتبر التوابل و البهارات من أكثر الأشياء التي يحرص العديد من الأشخاص على إضافتها أثناء طهي الطعام فهي تضفي مذاقا رائعا للطعام، تحتوي التوابل مثل القرفة والكركم والثوم والزنجبيل والكمون وكذلك الفلفل الحار على العديد من الفوائد الصحية الضرورية لكل شخص.





كشف موقع healthline، عن أبرز الفوائد الصحية التي تدفعك إلي تناول الأطعمنة الغنية بالتوابل و البهارات المتنوعة مثل الكمون والكركم و الزنجبيل وغيرهم من الأنواع الأخرى، كان أبرزها:





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- الغذاء الحار له فوائد طويلة العمر:

إن تناول الطعام الحار ستة أو سبعة أيام في الأسبوع حتى مرة واحدة فقط في اليوم خفض معدلات الوفيات بنسبة 14 في المائة ، وفقًا لدراسة كبيرة أجرتها هارفارد والمركز الوطني الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها عام 2015.





- يسرع عملية التمثيل الغذائي:

تشير البيانات عبر العديد من الدراسات إلى أن بعض التوابل مثل الكمون والقرفة والكركم والفلفل والفلفل الحار يمكن أن ترفع معدل الراحة الأيضية وتبطئ شهيتك، وجدت إحدى الدراسات أيضًا أن الكركم يحد من نمو الأنسجة الدهنية لدى الفئران.

لذا فإن وضع القرفة على اللفافة لن يساعد على الأرجح في إنقاص الوزن، ولكن إذا كنت قد وصلت إلى مرحلة الثبات في رحلة إنقاص وزنك ، فقد يكون تبليلها هو الشيء الوحيد الذي يجب تجربته.





-البهارات تكافح الالتهابات:

الكركمين مركب في الكركم ، قد يقلل من الالتهابات في الجسم في طب الأيورفيدا ، تم استخدام الخصائص المضادة للالتهابات للزنجبيل والثوم لعدة قرون لعلاج مجموعة من الحالات ، مثل التهاب المفاصل ، واضطرابات المناعة الذاتية ، وحتى الصداع والغثيان.

- تساعد التوابل في محاربة الخلايا السرطانية.





لقد ثبت أن الكابسيسين وهو مكون نشط من الفلفل الحار يبطئ ويدمر الخلايا السرطانية، وجدت دراسة من جامعة كاليفورنيا أن الكابسيسين يثبط نمو خلايا سرطان البروستاتا في الفئران بينما يترك الخلايا السليمة دون أن يصاب بأذى.





- التوابل تساعد على قتل البكتيريا:

لقد ثبت أن الكمون والكركم لهما خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.



