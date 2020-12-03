ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

محاربة السرطان أبرزها.. تعرف على فوائد الأطعمة الغنية بالبهارات

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
تعتبر التوابل والبهارات  من أكثر الأشياء التي يحرص العديد من الأشخاص على إضافتها أثناء طهي الطعام فهي تضفي مذاقا رائعا للطعام، تحتوي التوابل مثل القرفة والكركم والثوم والزنجبيل والكمون وكذلك الفلفل الحار على العديد من الفوائد الصحية الضرورية لكل شخص.

كشف موقع healthline، عن أبرز الفوائد الصحية التي تدفعك إلي تناول الأطعمنة الغنية بالتوابل و البهارات المتنوعة مثل الكمون والكركم و الزنجبيل وغيرهم من الأنواع الأخرى، كان أبرزها:

اقرأ أيضا..

- الغذاء الحار له فوائد طويلة العمر:
إن تناول الطعام الحار ستة أو سبعة أيام في الأسبوع  حتى مرة واحدة فقط في اليوم  خفض معدلات الوفيات بنسبة 14 في المائة ، وفقًا لدراسة كبيرة أجرتها هارفارد والمركز الوطني الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها عام 2015. 

- يسرع عملية التمثيل الغذائي:
تشير البيانات عبر العديد من الدراسات إلى أن بعض التوابل  مثل الكمون والقرفة والكركم والفلفل والفلفل الحار  يمكن أن ترفع معدل الراحة الأيضية وتبطئ شهيتك، وجدت إحدى الدراسات أيضًا أن الكركم يحد من نمو الأنسجة الدهنية لدى الفئران.
لذا فإن وضع القرفة على اللفافة لن يساعد على الأرجح في إنقاص الوزن، ولكن إذا كنت قد وصلت إلى مرحلة الثبات في رحلة إنقاص وزنك ، فقد يكون تبليلها هو الشيء الوحيد الذي يجب تجربته.

-البهارات تكافح الالتهابات:
الكركمين مركب في الكركم ، قد يقلل من الالتهابات في الجسم في طب الأيورفيدا ، تم استخدام الخصائص المضادة للالتهابات للزنجبيل والثوم لعدة قرون لعلاج مجموعة من الحالات ، مثل التهاب المفاصل ، واضطرابات المناعة الذاتية ، وحتى الصداع والغثيان.
- تساعد التوابل  في محاربة الخلايا السرطانية.

لقد ثبت أن الكابسيسين وهو مكون نشط من الفلفل الحار  يبطئ ويدمر الخلايا السرطانية، وجدت دراسة من جامعة كاليفورنيا أن الكابسيسين يثبط نمو خلايا سرطان البروستاتا في الفئران بينما يترك الخلايا السليمة دون أن يصاب بأذى.

- التوابل تساعد على قتل البكتيريا:
لقد ثبت أن الكمون والكركم لهما خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

احم نفسك من القلب والسرطان بهذا النوع من التوابل

أفضل وسائل لتقوية مناعة الجسم

يحارب السرطان ويقلل من خطر الوفاة.. اكتشاف فوائد مذهلة للفلفل الحار

ماذا يحدث عند تناول الفلفل الحار يوميا؟.. أهم الفوائد والأضرار

تذوق القرنبيط على الطريقة الهندية.. اعرف كيفة الطهي

أبرزها علاج الزهايمر.. 7 فوائد غير متوقعة للقرفة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-12-2020

ارتفاع سعر جرام الذهب 22 جنيها

هل تحريك السبابة في التشهد أثناء الصلاة شرط؟.. أمين الفتوى يرد

منى زكي لـ منة شلبي: لقائي بها أكثر ما أسعدني في مهرجان القاهرة.. فيديو

مدير تطوير العشوائيات لأهالي مثلث ماسبيرو: محدش هيتظلم

عضو مجلس إدارة الزمالك: تركي آل الشيخ منح مليون دولار للنادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة بيجو 404.. تحفة كلاسيكية من زمن آخر.. صور

مجرد رقم.. نجمات فوق الخمسين يتنافسن على أجمل فستان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

مريضة تصاب بـ هلاوس بعد تناول وجبة سوشي فاسدة.. وهذا ما اكتشفه الأطباء في معدتها