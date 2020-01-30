ماذا يحدث للجسم عند تناول البهارات؟

البهارات

من الأساسيات التى تقوم كل ربة منزل بإضافتها إلى الطعام عند الطهى حتى تمنحه مذاقا شهيا ولذيذا، إضافة إلى

احتواء

البهارات

على الكثير من العناصر الغذائية التى تمد الجسم ببعض الفوائد.