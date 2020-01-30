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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول البهارات؟

الخميس 30/يناير/2020 - 05:26 ص
البهارات
البهارات
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هاجر هانئ
البهارات من الأساسيات التى تقوم كل ربة منزل بإضافتها إلى الطعام عند الطهى حتى تمنحه مذاقا شهيا ولذيذا، إضافة إلى احتواء البهارات على الكثير من العناصر الغذائية التى تمد الجسم ببعض الفوائد.

وأوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى إضافة البهارات إلى الطعام، وتتمثل فى...

-تساعد على تخفيف آلام المفاصل والعظام
-تحمي الجسم من الإصابة ببعض أنواع السرطانات
-تزيد إفرازات المعدة
-تعالج فقدان الشهية
- تساعد على التخلص من دوار البحر
-تقوى الذاكرة
-تساهم في تحسين عملية الهضم بالأخص الفلفل الأسود
-تعزز  جهاز المناعة
-تساعد على التخلص من الربو
-تساهم فى علاج نزلات البرد بالأخص الشطة والفلفل الحار
-تخلصك من البكتيريا الموجودة في بعض الأطعمة
-تعمل عل خفض درجة حرارةالجسم و خاصة الفلفل الأبيض
-وسيلة فعالة في التخلص من التدخين
-تخفض نسبة الدهون والكولسترول الضار في الدم وخاصة الزنجبيل


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