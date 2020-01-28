AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذر تناول البهارات يصيبك بهذه الأمراض

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:31 م
البهارات
البهارات
Advertisements
هاجر هانئ
البهارات من الأشياء التى تحرص كل ربة منزل على إضافتها إلى الطعام حتى تمنحه نكهة شهية و لذيذة، وعلى الرغم من أن تتمتع البهارات بالكثير من الفوائد الصحية إلا ان الإفراط فى تناولها يؤدى إلى ظهور بعض المشاكل الصحية.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الأضرار التى تصيب الجسم عند الأفراط فى تناول البهارات، وكان أبرزها ...

- تزيد احتمالية حدوث الالتهابات المختلفة حول جدار المعدة
- تسبب تهيج المعدة
- تزيد احتمالية الإصابة بقرحة المعدة خاصة عند الإفراط في استخدام الفلفل الأسود والأبيض.
- تهيج الأعصاب.
- تحدث التهابات داخلية في المثانة والكلى والمبيض
- تزيد احتقان الأوعية الدموية.
- تسبب ضمور في الأنسجة.
- تسبب احمرار وهيجان للجلد.
- تؤثر سلبًا في الحامل وعلى الجنين
-تؤدي إلى اضطراب عملية الهضم


Advertisements

ترشيحاتنا

حبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة بسبب عدم إنفاقه على ابنته لينا

كارثة.. علامات غير متوقعة في البطاطس تنذر بفسادها وتؤدي للتسمم

برلماني: الإطاحة برئيس وزراء قطر يكشف هلع القطريين من نفوذ الأتراك

اضطهدوا مسلمي الإيجور فعاقبهم الله بـ فيروس كورونا.. مصرية بالصين تكشف الحقيقة

بـ 4 جنيهات.. فاكهة تحافظ على صحة الجسم وتنقي الدم من السموم

العقل المدبر لاغتيال سليماني ومغنية.. إيران تعلن مقتل أحد كبار القادة العسكريين الأمريكيين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب