احذر تناول البهارات يصيبك بهذه الأمراض

البهارات من الأشياء التى تحرص كل ربة منزل على إضافتها إلى الطعام حتى تمنحه نكهة شهية و لذيذة، وعلى الرغم من أن تتمتع البهارات بالكثير من الفوائد الصحية إلا ان الإفراط فى تناولها يؤدى إلى ظهور بعض المشاكل الصحية.





كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الأضرار التى تصيب الجسم عند الأفراط فى تناول البهارات ، وكان أبرزها ...





- تزيد احتمالية حدوث الالتهابات المختلفة حول جدار المعدة

- تسبب تهيج المعدة

- تزيد احتمالية الإصابة بقرحة المعدة خاصة عند الإفراط في استخدام الفلفل الأسود والأبيض.

- تهيج الأعصاب.

- تحدث التهابات داخلية في المثانة والكلى والمبيض

- تزيد احتقان الأوعية الدموية.

- تسبب ضمور في الأنسجة.

- تسبب احمرار وهيجان للجلد.

- تؤثر سلبًا في الحامل وعلى الجنين

-تؤدي إلى اضطراب عملية الهضم







