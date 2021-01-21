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مرأة

علاج حب الشباب في يوم واحد فقط

الخميس 21/يناير/2021 - 09:16 ص
علاج حب الشباب في
علاج حب الشباب في يوم واحد فقط
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أسماء عبد الحفيظ

تحلم بعض الفتيات اللاتى تعانين من مشكلة حب الشباب بأن تحصلن على وجه خال من حب الشباب، لذلك نقدم لك علاج اليوم الواحد لحب الشباب.


يمكن علاج حب الشباب في يوم واحد من خلال زيارة طبيب الجلد الخاص بك وحقنها بالكورتيزون، وهذا من شأنه أن يساعد في تهدئة الالتهاب في غضون يوم واحد.


كما يمكنك العلاج بمزيج من البنزويل بيروكسايد والأدابالين في الليل واستخدام بعض زيت شجرة الشاي خلال النهار.


وهذا من شأنه أن يساعد في تهدئته قليلًا، في حين أنها قد تكون مزعجة لاستخدامها معًا على المدى الطويل، إلا أنها يمكن أن تكون بمثابة حل سريع عندما تكون في أمس الحاجة إليه.


أكد موقع هيلثي على فعالية هذا العلاج عندما تفشل جميع علاجات مشكل حب الشباب فهذا حل سريع يلجأ له أطباء التجميل.

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