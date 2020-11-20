تناول قشر البرتقال يمنع السرطانات ويحارب البرد والأنفلونزا

قشر البرتقال يحتوي حوالي أربع مرات أكثر من الألياف من تلك الموجودة في ثمرة البرتقال نفسها، ناهيك عن كمية أكبر من مادتي tangeretin وnobiletin (اللتين لديهما خصائص مقاومة للسرطان).





لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛الفوائد الصحية لتناول قشر البرتقال..





1- منع السرطانات

يحتوي قشر البرتقال على الفلافونويدات و التي تساعد فيتامين سي على العمل بكفاءة كما أنها تقلل من نمو الخلايا السرطانية , إحدى الدراسات أظهرت كيف أن قشر البرتقال يقلل من عدد من سرطان الخلايا الحرشفية و الذي يعتبر نوع قاتل من السرطانات الجلدية

الناس الذين يستهلكون قشر البرتقال بإنتظام أقل عرضه لسرطان الجلد و سرطان الرئة أكثر من أولئك الذين يتناولون ثمرة البرتقال فقط دون قشور

2.تقليل مستوى الكوليسترول

يحتوي قشر البرتقال على الهيسبريدين الذي يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول فى الجسم

3. تقليل الوزن

يوصى العديد من خبراء الصحة بإستخدام قشر البرتقال للمساهمة في تقليل الوزن حيث يساهم في زيادة مستوى الأيض مما يساعد في التخلص من الدهون و حرقها بطريقة أسرع

4. هضم افضل

بسبب التأثير المضاد للإلتهاب لدى قشر البرتقال يمكنه أن يساعد على حل مشاكل الهضم مثل الحرقة والإسهال والحالات الخفيفة من الحموضة؛بالإضافة إلى ذلك، لأنه يحتوي على البكتين، ويمكن أن يكون قشر البرتقال مفيدًا جدا في الوقاية من الإمساك ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

5. محاربة العدوى و البرد و الإنفلونزا

بسبب محتوى قشر البرتقال من فيتامينات سي و أيه يعمل قشر البرتقال كمضاد للأكسدة و يقوي النظام المناعي و يحارب الجراثيم و الفيروسات

6. تخفيف التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية مؤلم للغاية ويصعب التعامل معه. عن طريق شرب قشر البرتقال في كثير من الأحيان، يمكنك المساعدة في شفاء العدوى في نهاية المطاف، كما أن له أيضا تأثير مهدئ فوري.

7. علاج رائحة النفس الكريهة

قشر البرتقال هو علاج عظيم لرائحة الفم الكريهة. عن طريق مضغ قطع صغيرة، يمكنك التخلص من أي رائحة كريهة في الفم؛ إنها تحارب أيضا ضد التسوس وتحافظ على أنفاسك أعذب لفترة أطول.



