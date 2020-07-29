مسام واسعة وظهور حبوب.. 9 نصائح لأصحاب البشرة الدهنية

تتميز

البشرة الدهنية

بأنها من الأنواع التى تؤخر ظهور التجاعيد، ولكن على الرغم من ذلك يعاني أصحاب البشرة الدهنية من اللمعان، المسام الواسعة، البثور، وتراكم الدهن على الجبين

والأنف

والذقن، مع انتشار بعض الحبوب

أعلى

الخدود.