مسام واسعة وظهور حبوب.. 9 نصائح لأصحاب البشرة الدهنية

تتميز البشرة الدهنية بأنها من الأنواع التى تؤخر ظهور التجاعيد، ولكن على الرغم من ذلك يعاني أصحاب البشرة الدهنية من اللمعان، المسام الواسعة، البثور، وتراكم الدهن على الجبين والأنف والذقن، مع انتشار بعض الحبوب أعلى الخدود.
قالت الدكتورة وسام سوقية، أخصائية البشرة والتجميل، تريد الكثير من الفتيات التخلص نهائيًا من دهون البشرة ولكنهم لا يعرفون أنها مفيدة لأنها تحافظ على صحة الجلد ورطوبته.
وفى هذا السياق كشفت أخصائية البشرة والتجميل، عن أبرز المشاكل التى تواجه اصحاب البشرة الدهنية، وأبرزها
-بسبب زيادة إفرازات البشرة تظهر بثور على الوجه والظهر والاكتاف .
-وجود دهون فى فروة الرأس مما يؤدى إلى ظهور القشرة .
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قدمت وسام سوقية، بعض طرق العناية بالبشرة الدهنية وكان أهمها:
-غسل الوجه صباحًا ومساءً بغسول مخصص للبشرة الدهنية .
-وضع واقي شمسي ويتم تجديده كل ٣ ساعات .
-وضع كريم مرطب سريع الامتصاص لعدم جفاف البشرة .
-استخدام تونر مخصص للبشرة الدهنية لتنظيم إفرازاتها وغلق المسامات الواسعة .
-يفضل استخدام مناديل او فوط نظيفة لعدم نقل البكتيريا للبشرة .
-عمل ماسكات لإزالة فائض الدهون لتقليل ظهور الحبوب .
-تقشير البشرة أسبوعيًا .
-عدم لمس الحبوب كي لاتنتقل إلى مكان آخر .
-شرب الماء بكثرة
-التغذية الصحية عن طريق الاكثار من الخضار والفواكه
-التقليل من الأكل الدسم الوجبات الجاهزة ، الموالح ،مياه غازية
-الابتعاد عن التوتر والقلق .
-عمل جلسة تنظيف بشرة مرة كل شهر .