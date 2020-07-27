لأصحاب البشرة الجافة .. 10 نصائح يجب اتباعها فورا

تعاني الكثير من السيدات و الفتيات بسبب مشكلة البشرة الجافة و التى تؤثر على ملمس و شكل البشرة بالسلب بالإضافة إلى ذلك ظهور الخطوط الرفيعة التى تزعج كل فتاه.





كشفت وسام سوقية ،خبيرة التجميل و العناية بالبشرة، بعض النصائح التى تساعدك فى الحصول على بشرة صحية و العناية بـ البشرة الجافة بطرق صحيحة.





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-يجب غسل الوجه بغسول خاص بالبشرة الجافة " غسول كريمي " .

-تقشير البشرة كل فترة للتخلص من الجلد الميت .

-عمل ماسكات مغذية لترطيب البشرة .

-وضع كريم مرطب خلال النهار مع واقي شمسي.

-ترطيب البشرة ليلًا بكريم مغذي يحتوي على زيوت مثل "زيت جوز الهند ".

-الاكثار من شرب الماء يوميًا .

-الترطيب المستمر .

-الاكثار من تناول الخضار والفواكه والمكسرات النية والأطعمة التي تحتوي على اوميغا 3 .

-الابتعاد عن التوتر والنوم ليلًا لايقل عن ٨ ساعات .

-الابتعاد عن التدخين والكحول





كما قدمت خبيرة التجميل و العناية بالبشرة، أفضل الماسكات ووصفة لأصحاب البشرة الجافة...

الموز والحليب مرتين بالأسبوع مساءًا

نقوم بهرس نصف موزة ونضيف ملعقتان من الحليب السائل ونخلطهم جيدًا

ويوضع الخليط على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ثم يغسل بماء دافئ .



