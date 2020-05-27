من جوز الهند والخيار .. ماسك متعدد الفوائد للبشرة الجافة

ماسك زيت جوز الهند والخيار من أقوى الوصفات الطبيعية الخاصة بعناية البشرة الجافة بفضل خصائصه المرطبة كما أن الخيار مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، الذي يرطب البشرة ويخففها ويطهرها ويقلل من الانتفاخ وتفتيحها.
عرض موقع "بولد سكاى" خطوات عمل ماسك جوز الهند والخيار لتفتيح البشرة وترطيبها.
مكونات ماسك جوز الهند والخيار:
½ خيار
ملعقة صغيرة زيت جوز هند بكر خام
طريقة اعداد واستخدام ماسك البشرة الجافة:
- اعصرى الخيارثم أضيفي زيت جوز الهند إليه ثم ضعيه على الوجه والرقبة بالكامل.
- اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء كررى استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع.
يساعد ماسك جوز الهند والخيار في علاج ندبات حب الشباب وحروق الشمس وتغذية البشرة بجانب علاج الجفاف والوقاية منه.