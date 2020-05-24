مش بس للأكل .. ماسك الطماطم لنضارة وحيوية البشرة

تعد الطماطم من الاطعمة الرئيسية التى تتواجد في البيوت المصرية فى كل الاوقات خاصة في الأعياد ..فكيف يمكن ان تستغليها في عالم التجميل والموضة؟!
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تحتوى الطماطم على عدد كبير من الفيتامينات والأملاح المعدنية المغذية للبشرة وغنية بالليكوبين الواقي للشمس .
عرض موقع " boldsky" خطوات عمل ماسك الطماطم لمنح البشرة النضارة والنعومة واللمظهر الشبابي من الطماطم .
مكونات ماسك الطماطم:
ثمرة طماطم
ملعقة زيت زيتون
ملعقة زيت الخردل (حسب الرغبة)
طريقة عمل ماسك الطماطم :
- احضري طماطم كاملة واهرسيها بالشوكة لكن لاتجعليها تتحول لعصير.
- أضيفي ملعقة واحدة من زيت الزيتون إلى لب الطماطم وزيت الخردل حسب الرغبة ويوضع الخليط على الوجه ربع ساعة.