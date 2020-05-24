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مش بس للأكل .. ماسك الطماطم لنضارة وحيوية البشرة

الأحد 24/مايو/2020 - 07:46 م
مش بس للأكل .. ماسك
مش بس للأكل .. ماسك الطماطم لنضارة وحيوية البشرة
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اسماء محمد
تعد الطماطم من الاطعمة الرئيسية التى تتواجد في البيوت المصرية فى كل الاوقات خاصة في الأعياد ..فكيف يمكن ان تستغليها في عالم التجميل والموضة؟!

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 تحتوى الطماطم على عدد كبير من الفيتامينات والأملاح المعدنية المغذية للبشرة وغنية بالليكوبين الواقي للشمس .
عرض موقع " boldsky"  خطوات عمل ماسك الطماطم لمنح البشرة النضارة والنعومة واللمظهر الشبابي من الطماطم .
مكونات ماسك الطماطم:
ثمرة طماطم
ملعقة زيت زيتون 
ملعقة زيت الخردل (حسب الرغبة)

طريقة عمل ماسك الطماطم :
- احضري طماطم كاملة واهرسيها بالشوكة لكن لاتجعليها تتحول لعصير.
- أضيفي ملعقة واحدة من زيت الزيتون إلى لب الطماطم وزيت الخردل  حسب الرغبة ويوضع الخليط على الوجه ربع ساعة.

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