في الحجر الصحي.. اصنعي وصفة الطماطم لتطويل أظافرك

في الحجر المنزلي الصحي يمكنك استغلال الوقت في العناية بنفسك وبشرتك وتطويل أظافرك بمكونات طبيعة وبدون جهد.. اليكم وصفة الطماطم لتطويل الاظافر.
عرض موقع boldsky، وصفة الطماطم لتطويل الأظافر في غضون 3 أسابيع:
المكونات :
طماطم
ثوم
ملح
طريقة التحضير
- اصنعي عصير بالطماطم والثوم والملح وقليل من الماء
الآن العصير صار جاهز انقعي فيه اظافرك لمده ربع ساعه ثم اشطفي جيدا.
- كرري هذه الخلطة مرات عدة وستلاحظين كيف تصبح أظفارك
عرض موقع boldsky، وصفة الطماطم لتطويل الأظافر في غضون 3 أسابيع:
المكونات :
طماطم
ثوم
ملح
طريقة التحضير
- اصنعي عصير بالطماطم والثوم والملح وقليل من الماء
الآن العصير صار جاهز انقعي فيه اظافرك لمده ربع ساعه ثم اشطفي جيدا.
- كرري هذه الخلطة مرات عدة وستلاحظين كيف تصبح أظفارك