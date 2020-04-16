لبشرة خالية من العيوب.. استخدمي التونر

بشرة النساء من أهم الأشياء التي يجب العناية بها، وحمايتها من الأتربة والتلوث حتى لا تُصاب بحب الشباب أو الحكة وغيرها من مشاكل البشرة التي لا تنتهي.
وعرفت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة التونر قائلة:
_ هو سائل خفيف بيساعدنا على إنعاش البشرة.
_ بيوازن إفرازات البشرة.
_ بيساعدنا كمان على تقليص المسام الواسعة.
_ بينظف البشرة وبيرطبها وبيخلي ملمسها ناعم وصحي.
_ بيقلل ظهور الحبوب والبثور.
وعرفت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة التونر قائلة:
_ هو سائل خفيف بيساعدنا على إنعاش البشرة.
_ بيوازن إفرازات البشرة.
_ بيساعدنا كمان على تقليص المسام الواسعة.
_ بينظف البشرة وبيرطبها وبيخلي ملمسها ناعم وصحي.
_ بيقلل ظهور الحبوب والبثور.