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مرأة

تخلصي من البشرة الدهنية بماسك البطاطس السحري

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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آلاء حسن
مع انتشار فيروس كورونا والحجر المنزلي الصحي يجب عليك التخلص من مشاكل البشرة خاصة البشرة الدهنية حتى تتمتعي ببشرة نقية وصافية وخالية من المشاكل.

وقدم موقع boldsky وصفة البطاطس للتخلص من البشرة الدهنية:

المكونات
بطاطس
ليمون
ماء ورد

طريقة تحضير ماسك البطاطس:


- قطعي البطاطس الى شرائح صغيرة جدا ثم ضعيها في الخلاط واضربيها لتحصلي على شبه عصير للبطاطس.


- ضيفي لها ثلاث ملاعق من الدقيق النقي وامزجيهم معا.

- اضيفي الى الخليط ثلاث ملاعق من عصير الليمون ثم افردي الماسك على بشرتك بعد تنظيفها وارتكيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

- ضعي القليل من ماء الورد المثلج على بشرتك لتغلقي المسام وتنقي البشرة، وضعي طبقة واحدة من كريم الترطيب.
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