مطالبة عالمية للتبرع.. حقيقة مساهمة حليب الثدي في منع انتشار كورونا

بعد المطالبة بالتبرع بحليب الثدي، كشفت تقارير أن فيروس كورونا لا ينتقل إلى حليب الثدي لأن الأطفال لا يصابون بالكورونا في الرحم، ولكن من المحتمل أن يصابوا بعد الولادة بسبب القرب من الأم.
ووفقا لموقع health، يساعد حليب الثدي، الذي لا يحمل الفيروس بشكل كبير في تعزيز جهازهن المناعي ومواجهة الفيروسات، وله قدرة فائقة على تقوية الجسم وحمايته ضد الميكروبات.
ويجب على الامهات غسل الايدي باستمرار وخاصة قبل الرضاعة ومن الافضل ضخ الحليب في زجاجة للحماية من أي عدوى وللوقاية السليمة من فيروس كورونا.
ويعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.
ووفقا لموقع health، يساعد حليب الثدي، الذي لا يحمل الفيروس بشكل كبير في تعزيز جهازهن المناعي ومواجهة الفيروسات، وله قدرة فائقة على تقوية الجسم وحمايته ضد الميكروبات.
ويجب على الامهات غسل الايدي باستمرار وخاصة قبل الرضاعة ومن الافضل ضخ الحليب في زجاجة للحماية من أي عدوى وللوقاية السليمة من فيروس كورونا.
ويعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.