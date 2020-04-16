AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة تكشف شكل رئة المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:25 ص
رئة
رئة
Advertisements
آلاء حسن
كشفت دراسات جديدة بموقع ديلي ميل، عن شكل رئتي المريض بفيروس كورونا المستجد، مما جعلها بعض العلماء علامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 


وقال الدكتور سانجاي مدير علم أمراض الرئة في عيادة كليفلاند، إن هناك جثتين تم تشريح إحداهما لرجل عمره 77 عاما وجدوا داخل الرئتين طبقة سميكة من مادة لزجة تؤدي إلى صعوبات في التنفس.


وتابع أن البحث يمنح الأطباء نظرة حول الأعراض التي يسببها الفيروس وكيف يمكنهم علاجها بالأدوية المتاحة لان عملية التشريح هي أمل لاكتشاف علاج، قائلا: "في الأيام الثلاثة الماضية، تلقيت عشرين طلبا من جميع أنحاء العالم، من أوروبا واليابان ومن جميع أنحاء الولايات المتحدة". 


وأردف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر نتائج تشريح الجثة باللغة الإنجليزية وأجريت واحدة من عمليات التشريح على رجل بدين يبلغ من العمر 77 عاما، عانى من ارتفاع ضغط الدم، وظهرت على المريض أعراض لمدة 6 أيام بما في ذلك الحمى والقشعريرة مما أدى إلى وفاته دون معرفته بأنه مصاب بفيروس كورونا. 


وتسبب الغلاف السميك في التهاب مجرى الهواء وتلف الحويصلات الهوائية والأكياس الهوائية المرنة في الرئتين ما تسبب في صعوبات في التنفس.


وفي حين أظهر تشريح جثة رجل آخر يعاني من البدانة أنه بالرغم من تشخيص إصابته بفيروس كورونا، فإنه لم يمت منه وتوفي بسبب الالتهاب الرئوي البكتيري الذي كان عرضة للإصابة به. 


وقال الدكتور موخوباديا إنه يأمل أن يساعد المزيد من عمليات التشريح في تسليط الضوء على العلاج الأكثر دقة لمرضى Covid-19 الحاليين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى.. تشريح جثة في الصين يكشف خط سير كورونا وأثره داخل الجسم

مفاجآت عند تشريح 11 جثة لمتوفين بـ كورونا

الصين تجري أول عملية زرع رئة لمصاب بفيروس كورونا.. فيديو

يبدأ بالرئتين.. كيف يهاجم كورونا جسم الإنسان؟

إنتاج أول جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية بـ جامعة طنطا

يتحول لـ دور برد.. استشاري قلب: 96% من مصابي كورونا لا يحتاجون إلى علاج

ترشيحاتنا

أستاذ طب وقائي: كلوا فسيخ ورنجة ولكن بشروط.. فيديو

فى عيد ميلاد روجينا.. عمرها الحقيقى وسبب انفصالها 6 أشهر عن زوجها

نصائح على جمعه لتجنب الملل من الطاعة في رمضان

إسلام صادق يفجر مفاجأة عن عقد الشناوي مع الأهلي

شيما صابر تهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

أخبار الفن.. صدمة زوجة أحمد الفيشاوى.. محضر شيما الحاج.. رد قوى من أحمد فهمى على محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمال والرقي.. ما لا تعرفه عن السودان العربية الأفريقية

قبل شم النسيم .. نصائح لتخليل الفسيخ في المنزل

بالأبيض المميز.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة