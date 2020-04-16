دراسة تكشف شكل رئة المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد





وقال الدكتور سانجاي مدير علم أمراض الرئة في عيادة كليفلاند، إن هناك جثتين تم تشريح إحداهما لرجل عمره 77 عاما وجدوا داخل وقال الدكتور سانجاي مدير علم أمراض الرئة في عيادة كليفلاند، إن هناك جثتين تم تشريح إحداهما لرجل عمره 77 عاما وجدوا داخل الرئتين طبقة سميكة من مادة لزجة تؤدي إلى صعوبات في التنفس.





وتابع أن البحث يمنح الأطباء نظرة حول الأعراض التي يسببها الفيروس وكيف يمكنهم علاجها بالأدوية المتاحة لان عملية التشريح هي أمل لاكتشاف علاج، قائلا: "في الأيام الثلاثة الماضية، تلقيت عشرين طلبا من جميع أنحاء العالم، من أوروبا واليابان ومن جميع أنحاء الولايات المتحدة".





وأردف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر نتائج تشريح الجثة باللغة الإنجليزية وأجريت واحدة من عمليات التشريح على رجل بدين يبلغ من العمر 77 عاما، عانى من وأردف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر نتائج تشريح الجثة باللغة الإنجليزية وأجريت واحدة من عمليات التشريح على رجل بدين يبلغ من العمر 77 عاما، عانى من ارتفاع ضغط الدم ، وظهرت على المريض أعراض لمدة 6 أيام بما في ذلك الحمى والقشعريرة مما أدى إلى وفاته دون معرفته بأنه مصاب بفيروس كورونا.





وتسبب





وفي حين أظهر تشريح جثة رجل آخر يعاني من البدانة أنه بالرغم من تشخيص إصابته وتسبب الغلاف السميك في التهاب مجرى الهواء وتلف الحويصلات الهوائية والأكياس الهوائية المرنة في الرئتين ما تسبب في صعوبات في التنفس.وفي حين أظهر تشريح جثة رجل آخر يعاني من البدانة أنه بالرغم من تشخيص إصابته بفيروس كورونا ، فإنه لم يمت منه وتوفي بسبب الالتهاب الرئوي البكتيري الذي كان عرضة للإصابة به.





وقال الدكتور موخوباديا إنه يأمل أن يساعد المزيد من عمليات التشريح في تسليط الضوء على العلاج الأكثر دقة لمرضى Covid-19 الحاليين.

