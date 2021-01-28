علاج طبيعي لـ قرح الفم بأرخص المكونات

- إذابة 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في نصف كوب من الماء.

- حرك هذا المحلول في فمك لمدة 15 إلى 30 ثانية، ثم ابصقه.

- كرر كل بضع ساعات حسب الحاجة.

علاج قرحة الفم واللثة

من المعروف أيضا أن العسل يحتوي على المضادة للبكتيريا والالتهابات، كما أنه فعال في تقليل آلام القرحة والحجم والاحمرار، قد يساعد أيضًا في منع الإصابة بعدوى ثانوية.





وأشار التقرير أن للاستخدام ضع العسل على القرحة أربع مرات يوميًا.



