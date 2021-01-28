علاج طبيعي لـ قرح الفم بأرخص المكونات

تحدث تقرحات الفم بسبب عدم التخلص من بقايا الطعام بعد الأكل، لذلك ينصح دائما بغسل الأسنان وغسل الفم جيدا، كما أنها قد تحدث بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل نزلات البرد أو السخونية.
وتسبب تقرحات الفم آلام حادة في اللثة، وتجعل الشخص غير قادر على التحدث أو تناول الأطعمة الصلبة أو الساخنة، ويمكن أن تستمر التقرحات لمدة أسبوعين أو أكثر.
وكشفت بعض التقارير أن هناك بعض المكونات الطبيعية الرخيصة التي تساعد في علاج قرح الفم بطريقة سريعة دون اللجوء إلى الطرق الطبية.
ونستعرض خلال التقرير التالي علاج طبيعي لقرح الفم وفقا لموقع healthline.
علاج قرحة الفم واللثة
يستخدم مسحوق الشب في علاج قرحة الفم واللثة بطريقة بسيطة، ومسحوق الشب هو مكون طبيعي يمكن شراؤه من محلات العطارة واستخدامها بطريقة سلسة.
يحتوي الشب على خصائص قابضة قد تساعد في تقليص الأنسجة وتجفيف قرح الفم سريعا.
طريقة الاستخدام :
- خلط كمية صغيرة من مسحوق الشب مع قطرة ماء.
- ضع المعجون على القرحة.
- اتركيه لمدة دقيقة واحدة على الأقل.
- اشطف فمك جيدًا.
- كرر العملية يوميًا حتى تختفي القرحة.
علاج قرحة الفم واللثة
صودا الخبز أيضا من المكونات الطبيعية التي تساعد على شفاء قرح الفم بطريقة بسيطة وبدون آلام، إليكم طريقة الاستخدام:
- إذابة 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في نصف كوب من الماء.
- حرك هذا المحلول في فمك لمدة 15 إلى 30 ثانية، ثم ابصقه.
- كرر كل بضع ساعات حسب الحاجة.
اقرأ أيضًا| فوائد شرب الماء على الريق مذهلة
علاج قرحة الفم واللثة
من المعروف أيضا أن العسل يحتوي على المضادة للبكتيريا والالتهابات، كما أنه فعال في تقليل آلام القرحة والحجم والاحمرار، قد يساعد أيضًا في منع الإصابة بعدوى ثانوية.
وأشار التقرير أن للاستخدام ضع العسل على القرحة أربع مرات يوميًا.
الخل لعلاج قرح الفم
يستخدم خل التفاح منذ القدم في علاج بعض الأمراض ولاسيما الجلدية، حيث أن الحمض الموجود في خل التفاح يساعد في قتل البكتيريا التي تهيج القرحة.
طريقة الاستخدام:
- امزج ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب من الماء.
- تمضمض بهذا الخليط حول فمك لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة.
- ابصقها واشطف فمك جيدًا.
- كرر يوميا.
اقرأ أيضًا| روح الخل لعلاج الأمراض الجلدية نهائيا
علاج تقرحات الفم بالملح
وحسب موقع "madisondentalhealth"، قال الخبراء أن إضافة الملح إلى الماء الدافئ لشطف الفم لمدة 30 ثانية، تعتبر من الحيل السحرية لـ علاج قرح الفم، وذلك بسبب احتواء الملح على كلوريد الصوديوم والذي يعمل على أخذ الماء من الأنسجة السليمة المحيطة بالفم وإعادة توجيه الماء إلى قرحة الفم، من خلال إرسال سوائل صحية إلى الفم يساعد على التئام القرحة بشكل أسرع.