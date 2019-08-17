الرجال أكثر عرضة له.. تعرف على أعراض الإصابة بـ الايدز.. أبرزها قرح الفم.. يمكن تجنبه بـ 4 طرق واكتشافه في المنزل.. ويسهل السيطرة عليه في مراحله الأولى

أعراض غير متوقعة تنذر بالإصابة بالايدز.. أبرزها قرح الفم

اسباب الإصابة به.. وكيف يتحول من فيروس نقص المناعة إلى الايدز

كيف ينتقل الايدز.. 4 طرق عليك تجنبها

4 عوامل تزيد من إصابتك به.. أبرزها استخدام ممارسة الجنس بدون استخدام وسائل حماية

طرق منزلية لتشخيص الإصابة.. ويسهلاعلاجه في المراحل الأولى





يعد الإيدز هو فيروس نقص المناعة البشرية، ويتم تشخيصه بشكل أكثر شيوعًا عن طريق تحليل الدم، أو اللعاب، للبحث عن أجسام مضادة للفيروس في الدم، ولسوء الحظ، يستغرق الجسم بعض الوقت لتطوير هذه الأجسام المضادة، وعادة ما يصل إلى 12 أسبوعًا.





هناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن ان تزيد من الإصابة بـ الايدز أو فيروس نقص المناعة البشرية، حيث ان الإيدز في الولايات المتحدة أثر بشكل رئيسي على الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال، ومع ذلك أصبح من الواضح الآن أن فيروس نقص المناعة البشرية ينتشر أيضًا من خلال الجنس الآخر.





أعراض الإصابة بفيروس الايدز:





وتختلف أعراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ومرض الإيدز (AIDS)، وفقًا لمرحلة العدوى.





1- العدوى الأولية (فيروس نقص المناعة البشري الحاد):

يظهر على معظم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري مرض شبيه بالإنفلونزا خلال شهر أو شهرين بعد دخول الفيروس الجسم، وربما يستمر هذا المرض، الذي يُعرف باسم العدوى الأولية أو الحادة لفيروس نقص المناعة البشري، لبضعة أسابيع، وتتضمن الأعراض والعلامات المحتملة ما يلي:





الحمى

الصداع

آلام العضلات وألم المفاصل

طفح جلدي

التهاب الحلق و قرح الفم المؤلمة

تضخم الغدد اللمفاوية، خاصةً في الرقبة





قد تكون هذه الأعراض بسيطة جدًا بحيث لا تتمكن حتى من ملاحظتها. ومع ذلك، تزيد كمية الفيروس في مجرى الدم (الحمل الفيروسي) في هذا الوقت. نتيجة لذلك، تنتشر العدوى أثناء العدوى الأولية بسهولة أكثر من المرحلة التالية من العدوى.





2- إصابة سريرية كامنة (فيروس نقص المناعة البشري (HIV) مزمنة)

بالنسبة لبعض الأشخاص، يحدث تورم مستمر في العقد اللمفاوية خلال هذه المرحلة. بخلاف ذلك، لا توجد علامات وأعراض معينة. يظل فيروس نقص المناعة البشري (HIV) موجودًا في الجسم وفي خلايا الدم البيضاء المصابة.





وعادةً ما تستمر هذه المرحلة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري (HIV) حوالي 10 سنوات إذا كنت لا تتلقى العلاج المضاد للفيروسات. ولكن أحيانًا، تستمر لعقود حتى بعد تلقي هذا العلاج، حيث يصاب بعض الأشخاص بمرض أكثر حدة في وقت أقل.





3- عدوى فيروس نقص المناعة البشري العرضي:

مع استمرار تكاثر الفيروس وتدمير الخلايا المناعية، فإن الخلايا في الجسم التي تساعد في محاربة الجراثيم قد تصاب بعدوى خفيفة أو أعراض مزمنة مثل:





الحمى

الإرهاق

تورم العقد اللمفاوية، وغالبًا ما تكون من العلامات الأولى لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية

إسهال

فقدان الوزن

عدوى فطرية بالفم (القلاع)

الهربس النطاقي (الحزام الناري)





4- تفاقم العدوى وصولًا إلى الإصابة بالإيدز:

وبفضل العلاجات الجيدة المضادة للفيروسات، معظم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري في الولايات المتحدة اليوم لا يتطور لديهم الإيدز، وذلك إن تم علاجه، حيث انه يتحول عادةً فيروس نقص المناعة البشري إلى الإيدز في غضون حوالي 10 سنوات.





عند حدوث الإصابة بالإيدز، يكون التلف اللاحق بالجهاز المناعي قد وصل إلى أشد مستوياته، حيث سوف تكون أكثر عرضة للإصابة بعدوى السرطانات الانتهازية، وهي أحد الأمراض التي لا يعانيها عادةً الشخص الذي يتمتع بجهاز مناعي سليم.

وتشمل علامات وأعراض بعض أنواع هذه العدوى:





فرط التعرق في أثناء الليل

الحمى المتكررة

الإسهال المزمن

بقعًا بيضاء دائمة أو تقرحات غير عادية على اللسان أو في الفم

الإرهاق الدائم غير المبرر

فقدان الوزن

الطفح الجلدي أو بثور الجلد





وإذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية أو معرض لخطر الإصابة بالفيروس، فعليك بمراجعة مقدم الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن.





اسباب الإصابة بفيروس الايدز





تحدث عدوى فيروس نقص المناعة البشرية بسبب أحد الفيروسات المحلمة به، ويمكنها الانتشار عن طريق الاتصال الجنسي، أو الدم، أو من الأم لطفلها خلال الحمل، أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.





كيف تتحول عدوى نقص المناعة البشرية (HIV) لتصبح مرض الإيدز (AIDS)؟





يُدمر فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) الخلايا التائية CD4، خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الجسم على محاربة الأمراض، كلما قل عدد الخلايا التائية CD4 التي لديك، أصبح جهازك المناعي أضعف.





يمكن أن تكون لديك عدوى نقص المناعة البشرية (HIV) لسنوات قبل أن يتحول إلى مرض الإيدز (AIDS)، ويتم تشخيص مرض الإيدز (AIDS) عندما ينخفض عدد الخلايا التائية CD4 ليصبح أقل من 200 أو عندما تكون لديك مضاعفات مُحددة للإيدز.





كيف ينتقل الايدز فيروس نقص المناعة البشرية





وينتقل الايدز او فيروس نقص المناعة البشرية ، بدخول الدم المصاب أو السائل المنوي أو الإفرازات المهبلية إلى جسمك، ويمكن أن يحدث هذا بعدة طرق:





1- عن طريق ممارسة الجنس ينتقل الايدز:





قد ينتقل الايدز عن طريق العدوى إذا مارست الجنس مع شخص مصاب، حيث يمكن ان ينتقل عن طريق سوائل الجسم سواء كانت باللعاب أو بالدم، وغيرها من السوائل الأخرى.





2- عن طريق تبادل عمليات نقل الدم ينتقل الايدز:





في بعض الحالات ، قد ينتقل الايدز عن طريق نقل الدم، حيث تقوم المستشفيات وبنوك الدم الأمريكية الآن بفحص إمدادات الدم بحثا عن الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية ، لذلك هذا الخطر ضئيل للغاية.





3- عن طريق تبادل الإبر المستعملة مسبقا ينتقل الايدز:





إن مشاركة أدوات مخدرات ملوثة عن طريق الوريد (الإبر والمحاقن)، قد يعرضك لخطر الإصابة بـ الايدز او فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المعدية ، مثل التهاب الكبد.





4- أثناء الحمل أو الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية ينتقل الايدز:





يمكن للأمهات المصابات ان تنقل الايدز إلى أطفالهن، حيث ان الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية اللائي يحصلن على علاج للإصابة أثناء الحمل يمكن أن تقلل بشكل كبير من المخاطر التي يتعرض لها أطفالهن.





لا ينتقل الإيدز فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق:





ولا ينتقل الايدز او فيروس نقص المناعة البشرية من خلال الاتصال العادي، وهذا يعني أنه لا يمكنك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز عن طريق معانقة أو تقبيل أو مصافحة شخص مصاب بالعدوى، ولا يمكن للإيدز أو فيروس نقص المناعة البشرية أن ينتشر عن طريق الهواء أو الماء أو لسعات الحشرات.





عوامل خطر تزيد من إصابتك بـ الايدز





يمكن إصابة أي شخص من أي عمر أو عرق أو جنس أو ميل جنسي، ومع ذلك ، فأنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ الايدز أو فيروس نقص المناعة البشرية إذا كنت:





1- ممارسة الجنس بدون استخدام وسائل حماية للمصاب:

عدم استخدم وسائل حماية جديدة في كل مرة تمارس فيها الجنس للمصاب، قد يزيد من خطر الإصابة بـ الايدز أو فيروس نقص المناعة البشرية.





2- تعاني من بعض الأمراض التي تنتقل جنسيا:

العديد من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي تنتج عنها تقرحات مفتوحة على الأعضاء التناسلية. هذه القروح بمثابة مداخل لـ الايدز أو فيروس نقص المناعة البشرية لجسمك.





3- تعاطي المخدرات باستخدام الحقن:

الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الوريد غالبًا ما يشاركون الإبر والمحاقن، هذا يعرضهم إلى انتقال الدم من الأشخاص المصابين بـ الإيدز إلى اخرين غير مصابين.





4- الرجال غير المختونين: