أسباب قرح الفم.. 12 عادة ومرضا أغربها التوقف عن التدخين

تسبب قرح الفم الأم شديدة وتجعل الإنسان غير قادر على تناول الطعام بحرية، وتحدث معظم قرح الفم بسبب أشياء يمكنك تجنبها ولكن هذا لا يمنع انها فى بعض الأحيان تنتج عن أسباب خارجة عن إرادة الإنسان ولكنه يستطيع علاجها بالطرق الطبية مثل التغيرات الهرمونية .





NHS " . ولأن الوقاية أفضل من العلاج ، نعرض فيما يلى اهم اسباب قرح الفم وفقا لما ذكره موقع "



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- أطقم الأسنان ، المشدات ، الحشوات الخشنة أو الأسنان الحادة

- جروح أو حروق أثناء الأكل أو الشرب - على سبيل المثال ، الأطعمة الصلبة أو المشروبات الساخنة

- عدم تحمل الطعام أو الحساسية

- عض بالخطأ من الداخل من خدك

- إتلاف لثتك بفرشاة أسنان أو معجون أسنان مهيج

- الشعور بالتعب أو التوتر أو القلق

- التغيرات الهرمونية مثل أثناء الحمل

- جيناتك فبعض العائلات تصاب بقرح الفم في كثير من الأحيان

- حالة طويلة الأمد مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD) أو مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض بهجت

- الأدوية منها مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية وحاصرات بيتا أو نيكورانديل

- التوقف عن التدخين قد يصاب الناس بقرح في الفم عند التوقف عن التدخين لأول مرة

نقص فيتامين ب 12 أو نقص الحديد .







