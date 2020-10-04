AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب قرح الفم.. 12 عادة ومرضا أغربها التوقف عن التدخين

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:50 م
أسباب قرح الفم ..
أسباب قرح الفم .. 12 عادة ومرض أغربها التوقف عن التدخين
اسماء محمد
تسبب قرح الفم الأم شديدة وتجعل الإنسان غير قادر على تناول الطعام بحرية، وتحدث معظم قرح الفم بسبب أشياء يمكنك تجنبها ولكن هذا لا يمنع انها فى بعض الأحيان تنتج عن أسباب خارجة عن إرادة الإنسان ولكنه يستطيع علاجها بالطرق الطبية مثل التغيرات الهرمونية .

ولأن الوقاية أفضل من العلاج ، نعرض فيما يلى اهم اسباب قرح الفم وفقا لما ذكره موقع " NHS" .
- أطقم الأسنان ، المشدات ، الحشوات الخشنة أو الأسنان الحادة
- جروح أو حروق أثناء الأكل أو الشرب - على سبيل المثال ، الأطعمة الصلبة أو المشروبات الساخنة
- عدم تحمل الطعام أو الحساسية
- عض بالخطأ من الداخل من خدك
- إتلاف لثتك بفرشاة أسنان أو معجون أسنان مهيج
- الشعور بالتعب أو التوتر أو القلق
- التغيرات الهرمونية مثل أثناء الحمل
- جيناتك فبعض العائلات تصاب بقرح الفم في كثير من الأحيان
- حالة طويلة الأمد مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD) أو مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض بهجت
- الأدوية منها مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية وحاصرات بيتا أو نيكورانديل
- التوقف عن التدخين  قد يصاب الناس بقرح في الفم عند التوقف عن التدخين لأول مرة
نقص فيتامين ب 12 أو نقص الحديد .


Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة تنظيف الأسنان من الجير و الاصفرار والتسوس

صحة الأسنان وطحنها.. هل تعاني من الصرير؟

أسباب غير متوقعة لتقرحات الفم.. المكسرات والشيكولاته أبرزها

جفاف الفم.. متى يستلزم زيارة الطبيب؟

6 طرق طبيعية لعلاج آلام الأسنان بسرعة .. طريقة صنع معجون فعال فى قتل البكتيريا وإزالة البلاك

بعد مرض بسمة وهبة.. أمراض ينتج عنها نقص الوزن تعرف عليها

ترشيحاتنا

بشرى سارة من خبراء البترول حول أسعار البنزين الجديدة في مصر.. تفاصيل

نهاوند سري داخل النادي الاهلي بصحبة كريم كوجاك.. فيديو

الظهور الأول لـ موسيماني.. تشكيل هجومي قوي متوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

أول تعليق من إلهام شاهين على زواج شقيقها: أكبر فرحة في حياتي

فستان أصفر كت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على يخت.. شاهد

السعودية تطرح غدا العملات البلاستيكية ومصر تعلن موعد طرحها.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبي تكشف عن أكبر نافورة مياه بالعالم.. صور

بـ الذهبي اللامع.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

العالم كله يتحدث عن 59 تابوتا فرعونيا.. وهذا ما قاله عن الاكتشاف المذهل.. صور