باستخدام الثلج وجل الصبار.. علاج تقرحات الفم في المنزل بـ 6 طرق

تقرحات الفم هي قرح صغيرة مؤلمة تظهر داخل فمك، وتظهر عادة على اللسان وداخل الخدين وداخل الشفاه مما قد يسبب الألم والتهيج، مما يجعل من الصعب عليك تناول الطعام والشراب، ويمكن أن تؤدي بعض العوامل إلى ظهور تقرحات الفم، مثل الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية ومعجون الأسنان وغسول الفم الذي يحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم بالإضافة إلى نقص فيتامينات ب 12 والزنك والحديد.





ووفقا لتقرير بموقع "Bold Sky” نقدم لك أبرز 6 طرق بسيطة لعلاج تقرحات الفم بالمنزل.





1. الثلج

ضع قطع الثلج على تقرحات الفم، حيث يعمل الثلج على تخدير المنطقة وتقليل الألم والالتهابات، وبالتالي توفير بعض الراحة الفورية.

فقط لفي القليل من مكعبات الثلج في قطنة أو منشفة وضعيها على القرح.





2. فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويمكن أن يساعد في علاج قرح الفم، ويوجد الفيتامين بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الدواجن والبيض والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان، لذا أدخل هذه الأطعمة كجزء من نظامك الغذائي اليومي لتقليل القرحة.





3. الثوم

يمكن أن يساعد الثوم في الحد من تقرحات الفم بسبب وجود الأليسين، وهو مركب حيوي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات.

فقط افركي فص من الثوم على القرحة بلطف شديد لمدة دقيقة إلى دقيقتين، ثم اشطفي فمك جيدًا.





4. زيت جوز الهند

إن وجود حمض اللوريك في زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في تقليل الألم والتورم وتقليل الانزعاج.

• اغمسي قطنة في بعض من زيت جوز الهند ثم ضعيها على القرحة.





5. جل الصبار

يحتوي الصبار على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في التئام قرح الفم بسرعة، ووفقا لدراسة فإن جل الصبار فعال في تقليل حجم القرحة والألم والالتهابات.

• ضع كميات صغيرة من جل الصبار علي قطنة ومرريه مباشرة على القرحة.





6. عسل

العسل له خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للميكروبات، حيث يمكن أن يساعد في تقليل حجم القرحة والألم والاحمرار، وفقًا لدراسة أجريت عام 2014.