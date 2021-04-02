غير كورونا .. أسباب أخرى تؤدى إلى الطفح الجلدي

يعتبر الطفح الجلدي من أبرز الأعراض التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن على الرغم من ذلك هناك العديد من الأسباب و الأمراض الأخرى التي تؤدي إلي ظهور الطفح الجلدي.





الطفح الجلدي هو تغيرات غير طبيعية في لون الجلد أو ملمسه، عادة ما تنتج عن التهاب الجلد ، والذي يمكن أن يكون له أسباب عديدة.

هناك العديد من أنواع الطفح الجلدي ، بما في ذلك الإكزيما والورم الحبيبي الحلقي والحزاز المسطح والنخالية الوردية...





الأكزيما

الإكزيما مصطلح عام يصف عدة حالات مختلفة يكون فيها الجلد ملتهبًا وأحمرًا ومتقشرًا ومثيرًا للحكة، الأكزيما هي حالة جلدية شائعة ، والتهاب الجلد التأتبي (يسمى أيضًا الأكزيما التأتبية) هو أحد أكثر أشكال الأكزيما شيوعًا.

يمكن أن تصيب الإكزيما البالغين أو الأطفال، الحالة ليست معدية.





الورم الحبيبي الحلقي

الورم الحبيبي الحلقي هو حالة جلدية مزمنة تتكون من طفح جلدي دائري الشكل مع نتوءات حمراء (حطاطات)، في أغلب الأحيان تؤثر الحالة على الأطفال والشباب، الورم الحبيبي الحلقي أكثر شيوعًا عند الفتيات وعادة ما يظهر عند الأشخاص الأصحاء.





الحزاز المسطح

الحزاز المسطح هو اضطراب جلدي شائع ينتج عنه نتوءات لامعة مسطحة القمة، غالبًا ما يكون لها شكل زاوي ولون أرجواني محمر، يمكن أن يظهر الحزاز المسطح في أي مكان على الجلد ولكنه غالبًا ما يؤثر على الجزء الداخلي من معصميك وكاحليك وأسفل ساقيك وظهرك ورقبتك.

يعاني بعض الأشخاص من الحزاز المسطح داخل الفم والمنطقة التناسلية وفروة الرأس والأظافر، قد تحدث تجمعات سميكة من النتوءات ، خاصة على السيقان، غالبًا ما يصيب الحزاز المسطح البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 70 عامًا. إنه ليس شائعًا بين الشباب أو كبار السن.





النخالية الوردية

هي طفح جلدي شائع يكون عادة خفيفًا، تبدأ الحالة غالبًا ببقعة كبيرة متقشرة وردية اللون على صدرك أو ظهرك، بعد ذلك ستلاحظ بقعة واحدة من الجلد الوردي يتبعها بسرعة المزيد، ستكون بشرتك متهيجة وحمراء أو ملتهبة يمكن أن يختلف عدد وأحجام البقع.



