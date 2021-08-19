علاج تقرحات الجلد.. 5 طرق مختلفة

تقرحات الجلد هي قرحة مفتوحة ناتجة عن ضعف تدفق الدم، كما إن تدفق الدم الجيد ضروري لالتئام الجروح، ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل في الدورة الدموية ، فإن الإصابات الطفيفة لا يمكن أن تلتئم بشكل صحيح، بمرور الوقت ، يمكن أن تتحول الإصابة إلى تقرحات جلدية.

وإذا أصيبت القرحة بالعدوى ، يجب علاجها بسرعة، القروح المصابة خطيرة لأن العدوى يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم.

وغالبًا ما تصيب تقرحات الجلد الساقين، يصل إلى3 من كل 1000 شخص تقرحات نشطة في الساق، يمكن أن تظهر أيضًا على القدمين والظهر والوركين، كما تعد تقرحات الجلد أكثر شيوعًا عند كبار السن.

1- علاج التقرحات الجلدية في المناطق الحساسة

1- محلول ملحي: إذا كنت تعاني من قرحة جلدية خفيفة ، يمكنك تنظيفها بماء ملح معقم يسمى محلول ملحي، إذا كانت القرحة شديدة ، يجب أن تفعلها ممرضة العناية بالجروح بدلاً من ذلك.



2- كركم: يحتوي الكركم على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تساعد في التئام الجروح، لاستخدامه ، اخلطي نسبة 2 إلى 1 من الكركم المطحون والماء وضعي المعجون برفق على القرحة.



3- عسل: يستخدم العسل في التئام الجروح لما له من فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، لتجربة هذه الطريقة ، ضعي عسلًا عالي الجودة على الضمادة ، ثم ضعي الضمادة على الجلد.

2- أنواع التقرحات الجلدية

هناك أربعة أنواع من تقرحات الجلد، كل واحد له سبب مختلف وأعراض مختلفة قليلاً، تشمل أنواع قرحة الجلد:

1- قرحة استلقاء (ضغط)

تحدث عادة بسبب الضغط المستمر أو الاحتكاك على الجلد، وتسمى أيضًا قرح الضغط

غالبًا ما تتطور هذه القرح في المناطق العظمية ، لأن العظام تضع ضغطًا إضافيًا على الجلد.

عادة ما تؤثر قرح الاستلقاء على:

الفخذين

الكاحلين

كعوب

2- تقرحات الجلد الوريدية

تحدث تقرحات الجلد الوريدية بسبب ضعف الدورة الدموية في أوردة الساق، وعادة ما تصيب الساق الواقعة بين الركبة والكاحل.

حوالي 80 إلى 90 في المائة من جميع قرح الساق هي تقرحات وريدية في الساق.

3- تقرحات الجلد الشريانية

القرحة الشريانية ، أو القرحة الإقفارية ، تحدث عندما يتسبب انسداد الشرايين في ضعف تدفق الدم.

تتشكل هذه القرح بشكل شائع على:

الأسفل من الساق

أقدام

كعوب

اصابع الارجل

الجانب الخارجي من الكاحلين

عادة ما تكون قرح الشرايين مؤلمة جدًا، قد يزداد الألم سوءًا في الليل أو عندما لا تتحرك الساقان.

4- تقرحات الجلد العصبية

تنجم قرح الاعتلال العصبي عن تلف الأعصاب وضيق الشرايين، كما يطلق عليهم أيضًا قرح القدم السكرية .

تحدث هذه القرح عادة على نقاط الضغط في القدم، هذا يشمل:

كعوب

اصابع الارجل

أسفل القدمين

من المحتمل ألا تشعر بالألم بسبب تلف الأعصاب، ولكن قد تلاحظ وجود سائل صافٍ على جواربك.

تؤثر قرح القدم العصبية على حوالي 15 بالمائة من مرضى السكري.

3- علاج التقرحات الجلدية في الوجه

1- مضادات حيوية

إذا أصيبت القرحة بالعدوى ، فستحتاج إلى مرهم مضاد حيوي ، إذا وصلت العدوى إلى الأنسجة العميقة أو العظام ، فستتلقى مضادات حيوية عن طريق الفم.

قد يصف طبيبك المضادات الحيوية حتى لو لم تكن القرحة مصابة، ستقلل المضادات الحيوية من خطر الإصابة بالعدوى.

2- مسكن آلام

سيكون تغيير الضمادة مؤلمًا، يمكن للطبيب أن يصف دواء للسيطرة على الألم، ستكون القرحة أقل إيلامًا كلما تحسنت.

إذا كنت لا تشعر بالألم أو الضغط ، فلن تحتاج على الأرجح إلى مسكنات الألم.

4- علاج تقرحات الجلد لمرضى السكري

هناك العديد من الأسباب التي تجعل مرض السكري يزيد من احتمالية الإصابة بالقرحة.،أحد الأعراض الرئيسية لمرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم (وتسمى أيضًا جلوكوز الدم).

بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية، يقلل ذلك من تدفق الدم (خاصة إلى اليدين والقدمين والأطراف) ، مما يجعل من الصعب التئام القروح والجروح، يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أيضًا، علاوة على ذلك ، يرتبط مرض السكري بحالة تسمى مرض الشرايين المحيطية (PAD) ، والتي تقلل من تدفق الدم إلى ساقيك وقدميك.

كما أن تلف الأعصاب يجعل من الصعب عليك الشعور بالألم أو بأعراض أخرى للقرحة أو العدوى، يمكن أن يمنعك ذلك من علاج الجروح الصغيرة قبل أن تتقرح.

القرحة خطيرة لأنها يمكن أن تؤدي إلى التهابات خطيرة أو حتى الغرغرينا ، والتي تحدث عندما تموت أنسجتك.

1- نظف قرحتك يوميًا: استخدم الماء والصابون ، ما لم يوصي طبيبك باستخدام منظف آخر، لا تستخدم بيروكسيد الهيدروجين أو تنقع جرحك في حوض استحمام ، لأن ذلك قد يقلل من الالتئام ويزيد من احتمالات إصابتك بالعدوى.

2- تخلص من الضغط على القرحة ، خاصةً إذا كانت في قدمك، قد يعني هذا أنك بحاجة إلى استخدام عكازات أو أحذية خاصة أو دعامة أو أجهزة أخرى، يساعد تقليل الضغط والتهيج على شفاء القرحة بشكل أسرع.

3- استخدم الأدوية الموضعية التي يوصي بها طبيبك.

4- حافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالقرحة ، فإن التحكم الدقيق في نسبة السكر في الدم يساعد جسمك على التئام القرحة الموجودة.

5- تقرحات الجلد عند الأطفال

الأسباب الأكثر شيوعًا لقرحة الوجه عند الأطفال ، بما في ذلك كيفية التمييز بين المسببات البكتيرية والفيروسية والإدارة الصحيحة.



يتم علاج تقرحات الجلد عادةً بالمضادات الحيوية ، إما على شكل مرهم أو دواء يؤخذ عن طريق الفم:

عندما يصيب فقط منطقة صغيرة من الجلد (وخاصة إذا كان الشكل غير الفقاعي) ، يتم علاج قرح الجلد بمرهم مضاد حيوي لمدة 5 أيام.

إذا انتشرت العدوى إلى مناطق أخرى من الجسم أو إذا كان المرهم لا يعمل ، فقد يصف الطبيب مضادًا حيويًا أو سائلًا يتم تناوله لمدة 7-10 أيام.

بعد بدء العلاج بالمضادات الحيوية ، يجب أن يبدأ الشفاء في غضون أيام قليلة، من المهم التأكد من أن طفلك يأخذ الدواء على النحو الموصوف، خلاف ذلك ، يمكن أن تتطور عدوى جلدية أعمق وأكثر خطورة.

أثناء شفاء العدوى ، اغسل الجلد برفق بشاش نظيف وصابون مطهر كل يوم، انقع أي مناطق متقشرة من الجلد بالماء الدافئ والصابون للمساعدة في إزالة طبقات القشرة .

المصدر webmd

healthline