حروق الشمس أبرزها..هاني الناظر يكشف عن علاج مشاكل الجلد

علاج مشاكل الجلد تعتبر من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص بالأخص خلال فصل الصيف، حيث يتعرض العديد سواء الكبار أو الصغار إلي بعض المشاكل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة و تعرض الجلد لأشعة الشمس الضاره مما يجعل الكثير يبحث عن علاج مشاكل الجلد.



قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، ارجو من حضراتكم الانتباه لهذه النصيحة الطبية من واقع خبرتي ، حيث أن تعتبر الكلامينا محلول ملطف ومضاد للالتهاب له استعمالات متعددة هذه الايام الحارة.

كشف الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أهمية استخدام الكلامينا و كيفية علاج علاج مشاكل الجلد خلال ارتفاع درجات الحرارة، و كان أهمها ...

استخدامات محلول الكلامينا



١- علاج حموالنيل المنتشر بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة

٢- علاج حروق الشمس التي تصيب الصغار والكبار

٣- علاج لدغات الحشرات المؤلمة

٤- علاج اللسعات الحرارية الخفيفة الناتجة عن تلامس أسطح ساخنة

٥- علاج الحساسية التي تصيب الاطفال

٦-علاج الحساسية التي تصاحب الحمل عند بعض السيدات

وأضاف:"واهم ما يميز محلول الكلامينا انه آمن وليس له اي اثار جانبية ورخيص الثمن ومتوافر دائماً بالصيدليات انصح حضراتكم باستعماله عند اللزوم مع تمنياتي لحضراتكم بموفور الصحة والعافية."

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، عن بعض الأمور التي يجب القيام بها خلال أيام الصيف الحارة لكي تستمتع بفصل الصيف دون الوقوع في أي مشاكل صحية.

كتب هاني الناظر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسيوك" أن في ايام الصيف الحارة ماهو افضل مشروب ؟الماء ..وافضل طعام؟ السلاطة الخضراء ..وافضل ملابس ؟ القطنية فاتحة اللون .."

تابع هاني الناظر: "وافضل صابون للاستحمام ؟صابونة الجلسرين ..وافضل درجة حرارة مياه للاستحمام ؟الماء البارد ..وافضل وقت للتعرض لأشعة الشمس ؟ بعد الرابعة عصرا ."



أضاف هاني الناظر: " وافضل وسيلة للحماية من شمس الظهيرة ؟شمسية اليد ..وافضل عدد ساعات نوم ؟ثمانية متواصلة.. استمتعوا بالصيف وابتعدوا عن مشاكله."

من جانب أخر حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، من بعض الأخطاء التي يجب أن نتجنب الوقوع فيها لخطورتها خلال أيام الصيف الحارة

أحذر هذه الأمور في الصيف



1- شرب المياه من زجاجات بلاستيكية ظلت فترات طويلة معرضة لأشعة الشمس.



٢- الجلوس مباشرة بملابس مبللة بالعرق أمام أجهزة التكييف والمراوح.



٣-الاستحمام بمياه ساخنة.



٤- ارتداء ملابس داكنة اللون اثناء الخروج نهارا.



٥- الوقوف فترات طويلة تحت أشعة شمس الظهيرة بدون غطاء الرأس مثل كاب أو برنيطة.



٦- قلة شرب المياه.



٧-ترك زجاجات العطور أو الكحول أو أي بخاخات معطرة بالسيارة أثناء وقوفها في الشمس.

من جانب أخر أكد الدكتور هاني الناظر: “يجب ألا نلعن الحر وسخونة الجو وألا نستاء من اشعة الشمس القوية وألا ننفر من العرق”.



هاني الناظر يحذر من خروج السيدات في الشمس بالمكياج



حذر دكتور هاني الناظر من تناول المخللات بكثرة لأنها تساهم في ارتفاع ضغط الدم، محذرًا من خروج السيدات في الشمس بالمكياج أو وضع العطور والكولونيا على جلد الوجه والرقبة .

وأضاف هاني الناظر ، أن مستحضرات التجميل عبارة عن مركبات كيماوية وعند تعرضها للشمس يحدث ما يسمى بالتفاعل الضوئي .

وأشار استشاري الأمراض الجلدية ، إلى أن التفاعل الضوئي يؤدي للإصابة بالتهابات موضوعية وقد تصل لدرجة الحروق وتترك بقعا سمراء على الوجه، مناشدًا بوضع كريم واقي للشمس وتجديده كل ساعتين لـ 3 ساعات.