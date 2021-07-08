هاني الناظر يكشف عن نصائح لـ طلاب الثانوية العامة

يشعر طلاب الثانوية العامة بالخوف و القلق تزامنا مع قرب بداية الأمتحانات، ولكن هذا الشعور يؤثر على اداء طلاب الثانوية العامة خلال فترة الإمتحانات بالسلب .

لذا قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق بناتي وابنائي طلاب الثانوية العامة ايام قليلة وتبدأ الامتحانات وبهذه المناسبة ادعو الله ان يوفقكم ويحفظكم ويكتب لكم النجاح والتفوق واذكركم ببعض النقاط التي يجب مراعاتها.

كشف هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن عدة نصائح كان ابرزها :

نصائح طلاب الثانوية العامة

١-النوم ليلة الامتحان يكون مبكرا وبما لا يقل عن ثماني ساعات

٢- الحرص علي تناول وجبة الافطار قبل التوجه للامتحان ومعها كوب من عصير الليمون المحلي بعسل النحل

٣- ارتدي الكمامة في وسائل النقل وانت ذاهب للجنة الامتحان ولا تنزعها نهائيا الا بعد عودتك للمنزل

٤- احتفظ بزجاجة مياه خاصة بك لاستعمالك الشخصي ولا تتبادلها مع الاصدقاء

٥- لا تتناول اي اطعمة او مشروبات مكشوفة طوال تواجدك خارج المنزل

٦-عند مقابلة زملائك لا تصافحهم ولا تحتضنهم ولا تقبلهم وحافظ علي مسافة مترين بينك وبينهم

٧- احتفظ بورق مبلل بالكحول او بزجاجة كحول صغيرة لاستخدامها في تطهير الادوات الصحية داخل دورات المياه اذا اضطريت لاستعمالها

٨- بعد العودة للمنزل اغسل يديك ووجهك بالماء والصابون جيدا وانصح بالاستحمام افضل

٩- اذا كنت تستعمل كمامة قماش يجب غسلها جيدا بالماء والصابون بعد رجوعك مباشرة للمنزل واتركها تجف حتي يمكنك استعمالها في اليوم التالي

