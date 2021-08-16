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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخلصى من مشاكل بشرتك وخليها زى النجوم مع كريم بينكى.. فيديو

استمتعى ببشرة نقية
استمتعى ببشرة نقية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يساعد في الحفاظ على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض من أشعة الشمس.

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "تتبيلة" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن البشرة الجافة لابد أن تشرب أكبر قدر من المياه، ولابد من استخدام كريم بينكى حتى يساعد مع المياه على وترطيبه ونضارته.

وتابعت خبيرة تجميل، أن كريم بينكى من أقوى كريمات البشرة للتغذية والنضارة، مؤكده أنه لا يتعارض مع الميكب بل يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سنا، وإنتاج خلايا جديدة، وتحفيز الكولاجين في البشرة .

وأشارت خبيرة تجميل، إلى أن كريم بينكي يحتوي على مواد طبيعية تساعد على التقشير بدون أية آثار جانبية.

وتابعت دينا أبو السعود، خبيرة تجميل أنه يحتوي أيضاً على مستخلصات طبيعية ، مثل مستخلص العرقسوس، وزبدة الشيا، وزبدة الكاكاو.

واستكملت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يحتوي على الفيتامينات، وزبدة الشيا، ويساعد على معالجة التصبغات، مضيفة أن  كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

 

ولفتت دينا أبو السعود إلى أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجده في الصيدليات بإنتاج، وهناك توصيل لكافة المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.

وأوضحت دينا أبو السعود، أن الشركة لديها العديد من المنتجات منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطر ومرطب وملمع للجسم.

خبيرة تجميل البشرة الجافة كريم بينكي

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